La Diputación exige al Gobierno que no beneficie al jamón de Guijuelo frente a otras denominaciones como la de Los Pedroches

El pleno de la Diputación de Córdoba ha avalado este miércoles una declaración institucional en defensa del jamón de la denominación de origen de Los Pedroches la cual, dice el documento, no disfruta de igualdad de condiciones frente a la de Guijuelo tras la decisión del Ministerio de Agricultura donde se modifican una serie de factores a los productos amparados bajo esta última DOP. Lo que ha hecho Agricultura es reducir la pureza racial al autorizar la entrada de la raza Duroc y permitir una mayor intensificación en la producción en la dehesa de Guijuelo, elevando hasta 100 cerdos por hectárea, cuando el modelo extensivo tradicional autoriza un máximo de 12.

Lo que entiende la institución provincial, con el apoyo de todos los grupos políticos que la integran, es que el cambio "genera una competencia desleal para las cooperativas andaluzas", no solo con Los Pedroches, también con Jabugo, en Huelva. Se explica que al introducir la raza Duroc (crece más rápido y tiene menos costes de producción) lo que se hace es abaratar la producción, al tiempo que se crea "confusión" en el consumidor, que podrán comprar un jamón de calidad inferior, pero amparado bajo el sello de una DO.

Igualdad de condiciones

Con la declaración institucional, la Diputación quiere instar al ministerio de Luis Planas a reconsiderar esta decisión, al tiempo que muestra su apoyo a las cooperativas andaluzas, especialmente la de Los Pedroches, que ya han alzado la voz contra este hecho. Se pide, expresamente, "igualdad de condiciones en la aplicación de la Norma de Calidad del ibérico, sin discriminaciones en función del territorio, asegurando que la Denominación de Origen sea siempre sinónimo de excelencia y máxima calidad".