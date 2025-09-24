La Diputación de Córdoba exige a la DGT asuma todo el coste de los exámenes de conducir

El grupo popular en la Diputación de Córdoba, con el apoyo de Vox, ha aprobado en el pleno de hoy una moción para exigir a la Dirección General de Tráfico (DGT) que asuma, por completo, el coste que supone realizar los exámenes de conducir. En la moción, se recuerda que hay ciertos municipios, que en el caso de Córdoba son Puente Genil y Pozoblanco, que son centros examinadores delegados a través de convenios con la DGT. Ello facilita la realización de exámenes y que los aspirantes, entre otras cosas, no tengan que hacer grandes desplazamientos para la prueba.

Hasta ahora, en el caso de Puente Genil y Pozoblanco, lo que han hecho es ceder los locales para los exámenes, encargándose también de la seguridad y la limpieza. Sin embargo, según denuncia el PP, se pretende añadir una adenda a esos convenios que provocará que también los municipios se hagan cargo del mobiliario y del equipamiento informático. Según reprochan los populares, "estos nuevos gastos suponen una carga económica que no le corresponde a los municipios, pues no tienen competencia en los exámenes".

La moción

Con ello, la moción que ha salido adelante busca instar a la DGT a dejar esos convenios tal y como están, también pedir a la FEMP que defienda de forma conjunta los intereses de los ayuntamientos incluidos en estos acuerdos y dar traslado de la demanda a la DGT, al Ministerio de Interior, a la Subdelegación y a la FEMP.