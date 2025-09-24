Detienen a una persona por robar joyas y 18.000 euros en efectivo de una vivienda de Pedroche

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Pozoblanco por ser la presunta autora de un robo en una vivienda de Pedroche, de donde sustrajo joyas y unos 18.000 euros en efectivo. Según explica este cuerpo en una nota de prensa, el atraco se produjo mediante la técnica del escalo.

Una vez sucedidos los hechos, los propietarios denunciaron lo sucedido, y las gestiones de la Guardia Civil permitieron localizar una de las joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa de este tipo de objetos, ubicada en la provincia.

El avance de la investigación derivó en los suficientes indicios de la implicación en el robo de un vecino de la localidad de Pedroche, quien fue detenido en Pozoblanco como presunto autor del delito.

Detenido y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.