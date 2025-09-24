Condenado a prisión un joven de Aguilar por apedrear 18 vehículos desde un puente en la A-45

El juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba ha condenado a 22 meses de prisión a un joven acusado de apedrear 18 vehículos (turismos y un camión) desde un puente situado sobre la autovía Córdoba-Málaga, la A-45, en la localidad de Aguilar de la Frontera.

De acuerdo con la sentencia, que ha sido facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el imputado tenía 22 años de edad cuando ocurrieron los hechos, en agosto de 2017, y presentaba un déficit intelectivo ligero.

En el momento del juicio, celebrado el pasado 11 de septiembre, ya había abonado las indemnizaciones reclamadas por los afectados, que suman 30.664,79 euros. También reconoció los delitos por los que se le acusaba.

Una persona herida

De esta forma, 18 vehículos sufrieron daños materiales y la ocupante de uno de estos coches también sufrió un traumatismo craneal con una herida incisa por la que requirió ocho puntos de sutura. El lanzamiento de piedras tuvo lugar en torno a la medianoche de los días 10 a 14 de agosto de 2017, en un puente que permite dirigirse al camino de la Casilla del Padre Herrera.

En su fallo, la jueza ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Según recoge la sentencia, el médico forense que examinó al procesado informó de que no presentaba psicopatologia aguda que afecte a su capacidad cognitiva o volitiva, aunque sufre una patología en la que puede darse una afectación leve de la capacidad volitiva en relación a conductas de tipo impulsivo.

Suspensión de la entrada en la cárcel

La jueza ha hallado al acusado responsable de un delito continuado contra la seguridad vial por colocación de obstáculos en la vía pública, en concurso con 14 delitos de daños, dos delitos leves de daños y un delito de lesiones.

La defensa de este joven solicitó la suspensión de la pena de cárcel, un beneficio al que no se opusieron ni el Ministerio Fiscal ni las acusaciones particulares. Por ello, la jueza ha acordado esta medida, condicionada a que el penado no abandone el tratamiento médico que sigue en la actualidad y a que no delinca durante los dos próximos años.