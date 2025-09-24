Experiencia enoturística
Bodegas y lagares de Montilla se abren al público por el Día Mundial del Turismo
Seis enclaves históricos invitan a descubrir la esencia de la vendimia y la cultura del vino el próximo sábado
El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo, ha presentado la Jornada de Puertas Abiertas en Bodegas y Lagares, que se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Turismo, una efeméride que se celebra cada año a instancias de la ONU.
El concejal de Turismo, Adrian Lapsley, ha subrayado que esta iniciativa se enmarca en la programación especial de Montilla en Vendimia, que durante todo septiembre ha ofrecido experiencias enoturísticas para vecinos y visitantes: "Queremos que el enoturista pueda descubrir de primera mano la riqueza de nuestro patrimonio vitivinícola y la calidad de nuestros vinos", ha afirmado.
Gratis y en horario de mañana
Esta jornada es también "una manera de agradecer la implicación de nuestras bodegas y lagares en la difusión de la cultura del vino de Montilla", destaca Lapsley. La jornada permitirá acceder de forma gratuita a algunos de los enclaves más representativos de la ciudad. Participan en la actividad Bodegas Alvear, Pérez Barquero y los lagares Los Raigones, La Primilla, Cañada Navarro y Saavedra (Bodegas Maíllo), que abrirán sus instalaciones en horario de mañana.
Las visitas requieren inscripción previa a través del whatsapp de la Oficina de Turismo (672 780 521), con un máximo de dos inscripciones por solicitud. Los horarios de los pases y los aforos varían según cada bodega o lagar. Con esta propuesta, Montilla se suma a la celebración mundial del turismo poniendo en valor uno de sus mayores atractivos: la cultura vitivinícola, que constituye un sello de identidad de la ciudad y un motor de desarrollo económico y turístico.
