El barrio de San Francisco de Palma del Río ofrece 50 kilos de garbanzos en su potaje solidario

La Asociación Cultural Barrio de San Francisco y la parroquia de San Francisco en Palma del Río celebrarán su tradicional potaje solidario este domingo, 28 de septiembre. Un evento, que tendrá lugar en la caseta municipal, y que reúne cada año a cientos de vecinos y empresas en torno a proyectos solidarios. Con una donación de 8 euros, el comensal disfruta de un potaje, un vaso de gazpacho y se lleva de recuerdo un cuenco de barro. La totalidad de lo recaudado va destinado a proyectos sociales y el evento se realiza gracias a la donación de varias empresas, la colaboración del Ayuntamiento de Palma del Río y la participación de más de 50 voluntarios.

Este año se celebra la 48.ª edición del potaje y será de nuevo Deli Rosa, una de las vecinas del barrio, quien se encargará de la preparación del mismo junto a la colaboración de muchos vecinos más. Deli dice que tiene ya preparados "50 kilos de garbanzos, que al cocinarse se convierten en 100 kilos, 40 kilos de patatas, zanahorias, tomates, pimientos, cebollas, ajos" y una cantidad considerable de chorizo y morcilla. Deli se muestra nerviosa ante el evento, aunque asegura que "todo está preparado" y los utensilios ya aguardan el cocinado.

Lidia Gómez, quien se encarga de mucha de la organización de este encuentro, se ha mostrado muy orgullosa de la respuesta de los vecinos de Palma del Río. "La gente siempre dice sí a San Francisco y nos tenemos que sentir más que orgullosos de ello", comenta, mientras se emociona al hablar de la solidaridad de su pueblo. Se destinarán 11.000 euros a proyectos sociales en distintas partes del mundo y en becas a estudiantes que lo necesitan. Mil euros para el proyecto de Bangassou, otros mil para la misión diocesana en Perú y también habrá la misma cantidad para Proyecto Hombre. Se otorgarán becas al proyecto La Maleta de Luisa, que ayuda a jóvenes en un barrio difícil; otra beca para los niños de la parroquia que forman parte de Buscando un Sueño; 3.000 euros para el seminario, una beca de mil euros para un estudiante del colegio Salesianos San Luis Rey y dos becas de mil euros para dos estudiantes del IES Antonio Gala.

Desde la parroquia y el barrio invitan a todos a unirse a esta jornada de convivencia y solidaridad en la que cada año congregan a cientos de personas. El año pasado fueron 500 los comensales de este tradicional potaje benéfico.

Este potaje se realiza en el contexto de la llegada de la patrona, la Virgen de Belén, a la parroquia de San Francisco. Hace años se realizaba una verbena y era un elemento fundamental que se ha mantenido en el tiempo, no así la verbena, que ya está desaparecida. A pesar de ello, sí mantienen los cultos a la Virgen con una novena muy especial en la que participará por primera vez el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y también estará el obispo de Bangassou.