El Ayuntamiento de Puente Genil solicitará reducir la peligrosidad del cruce de la A-318

El Pleno de la Corporación Municipal de Puente Genil ha aprobado por unanimidad estemiércoles una moción de Izquierda Unida para reducir la peligrosidad del cruce de la carretera autonómica A-318, a la altura de la Ribera Baja. La concejala Virginia Bedmar reclamó soluciones urgentes, ante la falta de avances y compromisos claros.

Los portavoces de PSOE, Vox y PP coincidieron en la necesidad de una actuación inmediata. José Antonio Gómez, del PSOE, criticó la inacción de Fomento; Toñi Gallardo, de Vox, calificó la situación de «emergencia», y Almudena Bascón, del PP, señaló que su grupo mantiene reuniones con la Junta porque se trata de «una prioridad para la ciudad».

El alcalde, Sergio Velasco, subrayó que el cruce es un problema compartido por todos. Explicó que se barajó convertirlo en glorieta, aunque no sería la solución más segura, y que la Junta estudia alternativas como pasos a distinto nivel, mejoras de señalización e iluminación.

El primer edil, recordó que el punto concentra el mayor tráfico de la A-318 y ha registrado más siniestralidad en los últimos años.

Protesta de la Policía Local

Por otro lado, el salón de plenos también fue el escenario de la protesta de un grupo de agentes de la Policía Local de Puente Genil, que denunció «la grave falta de agentes que arrastra la Policía Local en los últimos años». Los presentes repartieron un escrito donde explicaban que «desde 2018 hasta la fecha, la plantilla cuenta con 10 agentes menos. A ello hay que sumar las reducciones de efectivos derivadas de las mejoras sociales, como permisos de paternidad, licencias, etcétera, que supone de media tres agentes menos cada año, traduciéndose ello en la práctica en un déficit real de 13 agentes respecto a 2018».

El alcalde, Sergio Velasco, antes de iniciar el Pleno, explicó que «ya se ha presentado al cuerpo de la Policía Local el informe de reorganización de los servicios que se está elaborando». Y en ese sentido, añadió que «esperamos en los próximos días ese informe definitivo con las conclusiones, y esperamos seguir avanzando de forma decidida en los próximos meses para resolver una cuestión que lleva lastrándonos varias décadas».

De otro lado, la Corporación aplazó el debate sobre la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tasa de residuos, de acuerdo con lo acordado previamente en la junta de portavoces. n