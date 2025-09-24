El Ayuntamiento de Palma del Río congela las ordenanzas fiscales, con bonificaciones de hasta el 90%

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y el concejal de Hacienda, Juan Trujillo, han presentado este miércoles la propuesta de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, que se debatirán este jueves en el pleno. La alcaldesa ha recordado que «por primera vez» la propuesta de precios públicos se lleva al pleno de septiembre, en lugar del pleno de octubre como suele ser habitual. Esteo considera estas ordenanzas como «las más sociales de la historia de Palma del Río», indicando que se congelan todas y se ofrecen paquetes de bonificaciones para las tasas de agua, alcantarillado y basura, que están «pensadas para las personas y las familias, con unas bonificaciones justas, escalonadas y progresivas». La primera edil ha resaltado que se tendrá en cuenta "la capacidad económica de cada hogar" y que "quien más lo necesite reciba el mayor apoyo de este ayuntamiento".

La alcaldesa ha recordado también que, fruto del compromiso que adoptó "este equipo de gobierno, a pesar de tener mayoría absoluta, se ha intentado llegar a un consenso con los demás grupos políticos". Esteo aclara que se han recogido muchas de las bonificaciones propuestas por Izquierda Unida "e incluso se han superado", consiguiendo una mayor bonificación, y que "el PSOE se limita a decir que volvamos a 2023, es decir, cuando gobernaban los socialistas" y que se han presentado propuestas "fuera de plazo" o incluso algunas que "no tenían cabida legal".

Agua, alcantarillado y basura

Por su parte, el concejal de Hacienda ha detallado que se bonificarán las tasas de agua, alcantarillado y basuras en los grupos uno y dos, que son los de menor consumo con hasta un 90% en algunos casos. Concretamente, conseguirán ese 90% de bonificación las personas que tengan una pensión no contributiva o las familias numerosas cuyos ingresos estén por debajo del 1,7 del Iprem. También obtendrán una bonificación del 75% las familias de hasta 3 miembros cuyos ingresos estén por debajo del 2 del Iprem y familias de más de 3 miembros que estén por debajo del 2,5 del Iprem. También habrá un tercer bloque de familias a las que se les bonificará el 50% de las tasas de basura, alcantarillado y aguas que "presenten carencias económicas extraordinarias a propuesta de servicios sociales", según indicó Trujillo.

La alcaldesa aclaró que con estas bonificaciones pretenden paliar la "imposición legal del tasazo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez" sobre el impuesto de los residuos sólidos urbanos y también rebajar la carga impositiva de la actualización de los precios del agua que también sufrieron una subida en la anterior propuesta.

Esteo también aclara que, a pesar de querer bajar los impuestos como prometieron en su programa electoral, no se hace de forma generalizada debido a la "incertidumbre financiera" existente debido a la falta de presupuestos generales aprobados. Dice la regidora palmeña que es importante "asegurar la solvencia de nuestros servicios públicos" y no puede contar con la cantidad de ingresos que le va a proporcionar el Estado con los impuestos de la PIE.

Actividades económicas y obras

Trujillo también aclaró que en el Impuesto de Actividades Económicas, así como en el de Construcciones, Instalaciones y Obras se eliminan las bonificaciones para salones de juegos, casinos, bingos o salas de apuestas, tal y como pedía Izquierda Unida. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica "vamos a ampliar la bonificación hasta el 75% del impuesto, hasta los 5 años y una autonomía para los vehículos eléctricos, bimodales o híbridos enchufables que va a pasar de 30 a 40 kilómetros", indicó el concejal de Hacienda.

Trujillo aclaró que en el caso de que una familia tenga opción a varias bonificaciones se aplicará siempre la que sea "más beneficiosa para el ciudadano" y tendrán en cuenta "el empadronamiento histórico" para esa aplicación, siempre asesorados por el equipo de tesorería del Ayuntamiento palmeño. Tanto la alcaldesa como el concejal han invitado a todos los que tengan dudas a acudir al ayuntamiento para solicitar información y tramitar la solicitud de estas bonificaciones. En este sentido, anuncian una campaña informativa para que los vecinos "conozcan de primera mano a qué bonificaciones se pueden acoger y cómo pueden solicitarlas", aclaró Trujillo.