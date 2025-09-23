Puente Genil alzará la voz contra la violencia el próximo 3 de octubre

El Ayuntamiento de Puente Genil ha convocado una gran concentración ciudadana para el viernes 3 de octubre, a las 19.30 horas, en la Plaza de España (junto a la parroquia de San José). El acto, bajo el lema "Puente Genil unido frente a la violencia", busca mostrar el rechazo colectivo a los episodios recientes vinculados al narcotráfico y a la tenencia de armas de fuego.

La iniciativa ha sido presentada por el alcalde, Sergio Velasco, en una comparecencia institucional junto a los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal. Velasco destacó que la propuesta de declaración institucional fue dictaminada por unanimidad en la Comisión de Presidencia y será aprobada en el Pleno de la Corporación Municipal este miércoles, 24 de septiembre.

El manifiesto que se difundirá durante la concentración subraya que "Puente Genil no puede ni debe normalizar los episodios de violencia", e invita a los vecinos a participar como "expresión pública de unidad frente a la delincuencia y en defensa de la convivencia pacífica".

Plan contra la criminalidad

El regidor recordó además que el pasado 15 de septiembre solicitó a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, la celebración de una reunión urgente con la participación de los portavoces municipales. El objetivo es consensuar un plan específico contra la criminalidad organizada, que incluya medidas como el refuerzo de la investigación frente al narcotráfico, el control de armas ilegales y la persecución del blanqueo de capitales.

Velasco quiso remarcar la importancia de la "unidad y lealtad institucional" y agradeció la labor tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local. "Ni miedo, ni silencio, ni impunidad. La unidad de todos es la mejor respuesta contra la delincuencia", afirmó.

Al mismo tiempo, aclaró que la convocatoria "no va dirigida contra la Subdelegación, ni contra Interior, ni contra la Guardia Civil", sino únicamente contra "los violentos y los delincuentes que ponen en riesgo la convivencia". En este sentido, insistió en la necesidad de contar con más medios y efectivos especializados, pues "Puente Genil no puede convertirse en un lugar donde los tiroteos sean algo habitual".