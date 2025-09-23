El PSOE plantea que la Diputación destine a gasto directo en los municipios al menos el 20% de su presupuesto

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno de la institución provincial una propuesta para "forzar" al gobierno del PP en la Diputación a "garantizar una inversión mínima del 20% del presupuesto para 2026 a gasto directo en los municipios" de la provincia, "manteniendo un equilibrio en su distribución basado en criterios de transparencia, equidad y planificación".

A este respecto, el diputado provincial socialista Antonio Oliván ha defendido que la Diputación de Córdoba "debe volver a ser aliada de los municipios, especialmente de los más pequeños", y ahora, "con más presupuesto que nunca, es inaceptable que los pueblos reciban menos apoyo directo".

"Con esta moción pedimos blindar un mínimo del 20% del presupuesto para gasto directo en los ayuntamientos, ya que la misión de la Diputación es garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades en todos los municipios de la provincia", según ha afirmado el diputado socialista, quien ha afirmado que los datos, hasta ahora, "van en sentido contrario a esta dirección".

Así, según ha detallado, "en 2022 fueron 63 los millones de euros destinados directamente a municipios, una cifra que en 2024 fue sólo de 38 millones de euros, un 40% menos, y todo ello a pesar de que el presupuesto total ha crecido de 262 millones en 2022 a más de 335 millones en 2024, gracias mayormente al aumento de fondos del Gobierno de España, que ha incrementado en 40 millones de euros las transferencias a la Diputación, pasando éstas de 137 millones en 2022 a 177 en 2024".

Señalan la reducción en algunos municipios

Además, Antonio Oliván ha señalado "la reducción en algunos municipios, como Priego, que ha pasado de casi 1,9 millones en 2021 a apenas 920.000 euros en 2024; La Carlota, de 1,7 millones en 2022 a 799.000 euros en 2024; Hinojosa, de 754.000 euros en 2022 a 368.000 euros en 2024, y Cañete, de 776.000 euros en 2022 a 390.000 en 2024, recortes que afectan directamente a servicios básicos, mantenimiento urbano, inversiones en infraestructuras y oportunidades de desarrollo local".

Con este panorama, Oliván ha lamentado que "los alcaldes se ven obligados a hacer malabares para mantener los servicios esenciales de agua, limpieza, instalaciones deportivas, actividades culturales o infraestructuras básicas, y los municipios más pequeños, sin apenas recursos propios, son los más perjudicados, por lo que el gobierno del PP estaría poniendo en riesgo la cohesión territorial y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan".

Para concluir, el Grupo Socialista insta en su moción a que "los recursos de la Diputación deben llegar a cada pueblo y a cada vecino, no quedarse en la institución", asegurando que su proposición, "no son sólo cifras, sino una apuesta por la igualdad, la justicia territorial y el futuro de nuestros pueblos, y también para que la Diputación vuelva a ser en 2026 un motor de desarrollo municipal y no un freno".