Economía
El PSOE plantea que la Diputación destine a gasto directo en los municipios al menos el 20% de su presupuesto
El Grupo Socialista llevará al pleno esta propuesta con la que buscan "equilibrio en la distribución" de los recursos
El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno de la institución provincial una propuesta para "forzar" al gobierno del PP en la Diputación a "garantizar una inversión mínima del 20% del presupuesto para 2026 a gasto directo en los municipios" de la provincia, "manteniendo un equilibrio en su distribución basado en criterios de transparencia, equidad y planificación".
A este respecto, el diputado provincial socialista Antonio Oliván ha defendido que la Diputación de Córdoba "debe volver a ser aliada de los municipios, especialmente de los más pequeños", y ahora, "con más presupuesto que nunca, es inaceptable que los pueblos reciban menos apoyo directo".
"Con esta moción pedimos blindar un mínimo del 20% del presupuesto para gasto directo en los ayuntamientos, ya que la misión de la Diputación es garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades en todos los municipios de la provincia", según ha afirmado el diputado socialista, quien ha afirmado que los datos, hasta ahora, "van en sentido contrario a esta dirección".
Así, según ha detallado, "en 2022 fueron 63 los millones de euros destinados directamente a municipios, una cifra que en 2024 fue sólo de 38 millones de euros, un 40% menos, y todo ello a pesar de que el presupuesto total ha crecido de 262 millones en 2022 a más de 335 millones en 2024, gracias mayormente al aumento de fondos del Gobierno de España, que ha incrementado en 40 millones de euros las transferencias a la Diputación, pasando éstas de 137 millones en 2022 a 177 en 2024".
Señalan la reducción en algunos municipios
Además, Antonio Oliván ha señalado "la reducción en algunos municipios, como Priego, que ha pasado de casi 1,9 millones en 2021 a apenas 920.000 euros en 2024; La Carlota, de 1,7 millones en 2022 a 799.000 euros en 2024; Hinojosa, de 754.000 euros en 2022 a 368.000 euros en 2024, y Cañete, de 776.000 euros en 2022 a 390.000 en 2024, recortes que afectan directamente a servicios básicos, mantenimiento urbano, inversiones en infraestructuras y oportunidades de desarrollo local".
Con este panorama, Oliván ha lamentado que "los alcaldes se ven obligados a hacer malabares para mantener los servicios esenciales de agua, limpieza, instalaciones deportivas, actividades culturales o infraestructuras básicas, y los municipios más pequeños, sin apenas recursos propios, son los más perjudicados, por lo que el gobierno del PP estaría poniendo en riesgo la cohesión territorial y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan".
Para concluir, el Grupo Socialista insta en su moción a que "los recursos de la Diputación deben llegar a cada pueblo y a cada vecino, no quedarse en la institución", asegurando que su proposición, "no son sólo cifras, sino una apuesta por la igualdad, la justicia territorial y el futuro de nuestros pueblos, y también para que la Diputación vuelva a ser en 2026 un motor de desarrollo municipal y no un freno".
