Lucena culmina la segunda fase del sistema de control del caudal hídrico

Aguas de Lucena prosigue en la implantación del sistema Pegasus, basado en una red electrónica de control de la presión del agua, con la instalación de una segunda cámara junto a la iglesia de San Juan Bautista, en la plaza de San Juan de Dios. Los trabajos finales de esta nueva fase provocarán en la madrugada de este miércoles un corte total del suministro entre las 23.30 y las 5.30 horas.

En una primera actuación, dotando de cobertura la zona alta de la ciudad, la empresa municipal ubicó los dispositivos cerca de la Ronda Sur. Esta nueva intervención, con un coste aproximado de 60.000 euros, extiende este mecanismo inteligente al resto del casco urbano.

La consejera delegada de la sociedad local, María de la O Redondo, explicó que esta herramienta digital reduce drásticamente las averías y, además, "mejora tanto la seguridad del personal" como "la eficiencia del servicio".

Este avance en la gestión disminuirá los cortes manuales y equilibrará la proporción de suministro en los diferentes sectores del municipio, automatizando la regulación del agua en la red pública.