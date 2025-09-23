Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Red de agua

Lucena culmina la segunda fase del sistema de control del caudal hídrico

Instala una nueva cámara junto a la iglesia de San Juan Bautista

María de la O Redondo, durante la rueda de prensa.

María de la O Redondo, durante la rueda de prensa. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Aguas de Lucena prosigue en la implantación del sistema Pegasus, basado en una red electrónica de control de la presión del agua, con la instalación de una segunda cámara junto a la iglesia de San Juan Bautista, en la plaza de San Juan de Dios. Los trabajos finales de esta nueva fase provocarán en la madrugada de este miércoles un corte total del suministro entre las 23.30 y las 5.30 horas.

En una primera actuación, dotando de cobertura la zona alta de la ciudad, la empresa municipal ubicó los dispositivos cerca de la Ronda Sur. Esta nueva intervención, con un coste aproximado de 60.000 euros, extiende este mecanismo inteligente al resto del casco urbano.

La consejera delegada de la sociedad local, María de la O Redondo, explicó que esta herramienta digital reduce drásticamente las averías y, además, "mejora tanto la seguridad del personal" como "la eficiencia del servicio".

Noticias relacionadas y más

Este avance en la gestión disminuirá los cortes manuales y equilibrará la proporción de suministro en los diferentes sectores del municipio, automatizando la regulación del agua en la red pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
  2. Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
  3. Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
  4. Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
  5. Los productos cordobeses ganan presencia en la Fiesta del Queso de Zuheros
  6. Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
  7. El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable
  8. La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG

Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena

Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena

El PSOE plantea que la Diputación destine a gasto directo en los municipios al menos el 20% de su presupuesto

El PSOE plantea que la Diputación destine a gasto directo en los municipios al menos el 20% de su presupuesto

Lucena culmina la segunda fase del sistema de control del caudal hídrico

Lucena culmina la segunda fase del sistema de control del caudal hídrico

Junta, Diputación y ayuntamientos cordobeses analizan la evolución del virus del Nilo

Junta, Diputación y ayuntamientos cordobeses analizan la evolución del virus del Nilo

La Junta dotará de un nuevo sistema de climatización el colegio Andrés de Cervantes de Cabra

La Junta dotará de un nuevo sistema de climatización el colegio Andrés de Cervantes de Cabra

José Antonio Martínez Liñán deja su acta de concejal del PSOE en Palma y le sustituirá Carlos Muñoz

José Antonio Martínez Liñán deja su acta de concejal del PSOE en Palma y le sustituirá Carlos Muñoz

La Diputación desarrollará 30 talleres para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas

La Diputación desarrollará 30 talleres para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas

IU defenderá en el Pleno de la Diputación mantener el transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en Córdoba

IU defenderá en el Pleno de la Diputación mantener el transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en Córdoba
Tracking Pixel Contents