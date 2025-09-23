Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión de coordinación

Junta, Diputación y ayuntamientos cordobeses analizan la evolución del virus del Nilo

Salvador Fuentes reitera el compromiso de la institución provincial para ayudar a los consistorios y destaca que no se ha detectado ninguna infección

Un momento de la ruenión de coordinación, celebrada en el salón de plenos de la Diputación.

Un momento de la ruenión de coordinación, celebrada en el salón de plenos de la Diputación. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido este martes un encuentro con los alcaldes de los once municipios en riesgo alto por el virus del Nilo, en el que ha estado acompañado por la delegada territorial Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, y la jefa del servicio de Salud de la Delegación, Mª Cruz Gallego. La reunión se enmarca dentro del protocolo puesto en marcha con el objetivo de coordinar medidas de intervención, vigilancia y sensibilización ciudadana en relación con el virus del Nilo.

En la reunión han participado alcaldes de los ayuntamientos de Alcaracejos, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, La Rambla, Lucena, Montalbán, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey, que son los que se encuentran en riesgo alto por transmisión del virus. Fuentes ha asegurado que "los últimos datos demuestran que, hasta la fecha, no se ha detectado infección por virus del Nilo, de manera que la situación está muy controlada, lo que dice mucho y bien de la labor preventiva y de vigilancia que se está realizando de manera coordinada entre los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía".

No obstante, ha insistido en que "el programa de vigilancia entomológica activa continúa en marcha, con el objetivo de asegurar una detección temprana y posibilitar una respuesta rápida y eficaz ante la eventual aparición de casos positivos". Así, Fuentes ha asegurado que "la labor de colaboración en la que siempre se atiende a criterios técnicos nos lleva a esta situación de normalidad, sin bajar la guardia".

Fumigación contra los mosquitos posibles portadores del virus del Nilo en un parque de Fernán Núñez este jueves.

Fumigación contra los mosquitos posibles portadores del virus del Nilo en un parque de Fernán Núñez, hace un año. / CÓRDOBA

Ayuda a los municipios

El presidente ha apuntado que la institución provincial "prestará ayuda a los ayuntamientos que tengan que hacer frente a cualquier cuestión relacionada con la transmisión del virus del Nilo que sea determinada por los técnicos y la administración competente". Para ello, ha recordado, "el Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó una partida de 500.000 euros para hacer frente a los acciones que se requieran".

Por último, el máximo representante de la institución provincial ha destacado el buen funcionamiento del Programa Integral de Vigilancia y Control de Vectores del Virus del Nilo Occidental en nuestra provincia, que se puso en marcha con el Colegio de Veterinarios y con la Unidad de Investigación Competitiva en Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Enzoem) de la Universidad de Córdoba en colaboración con la Junta de Andalucía.

Noticias relacionadas y más

Esto, ha continuado Fuentes, "ha permitido tener una información a tiempo real de la evolución del virus en nuestros pueblos, basada en datos científicos, lo que nos ha permitido actuar de manera científica y coordinada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
  2. Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
  3. Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
  4. Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
  5. Los productos cordobeses ganan presencia en la Fiesta del Queso de Zuheros
  6. Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
  7. El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable
  8. La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG

Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena

Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena

El PSOE plantea que la Diputación destine a gasto directo en los municipios al menos el 20% de su presupuesto

El PSOE plantea que la Diputación destine a gasto directo en los municipios al menos el 20% de su presupuesto

Lucena culmina la segunda fase del sistema de control del caudal hídrico

Lucena culmina la segunda fase del sistema de control del caudal hídrico

Junta, Diputación y ayuntamientos cordobeses analizan la evolución del virus del Nilo

Junta, Diputación y ayuntamientos cordobeses analizan la evolución del virus del Nilo

La Junta dotará de un nuevo sistema de climatización el colegio Andrés de Cervantes de Cabra

La Junta dotará de un nuevo sistema de climatización el colegio Andrés de Cervantes de Cabra

José Antonio Martínez Liñán deja su acta de concejal del PSOE en Palma y le sustituirá Carlos Muñoz

José Antonio Martínez Liñán deja su acta de concejal del PSOE en Palma y le sustituirá Carlos Muñoz

La Diputación desarrollará 30 talleres para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas

La Diputación desarrollará 30 talleres para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas

IU defenderá en el Pleno de la Diputación mantener el transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en Córdoba

IU defenderá en el Pleno de la Diputación mantener el transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en Córdoba
Tracking Pixel Contents