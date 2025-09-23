La Junta de Andalucía dotará de un nuevo sistema de climatización el colegio Andrés de Cervantes de Cabra

El CEIP Andrés de Cervantes de Cabra se va a beneficiar del nuevo plan de bioclimatización que la Junta de Andalucía ha emprendido en toda la región con un presupuesto de 30 millones de euros. Así lo ha señalado el delegado territorial de Educación, Diego Copé, en el transcurso de una visita al colegio egabrense en la que ha estado acompañado por el alcalde, Fernando Priego, y el delegado municipal de Educación, Javier Fernández.

Copé ha destacado que del mencionado plan se verán beneficiados 19 centros educativos cordobeses, continuando con estas inversiones las acometidas por la Junta de Andalucía con anterioridad a través de los 175 millones de euros destinados a esta misma materia. En el caso del colegio de Cabra, apuntaba el delegado, la inversión le permitirá dotarlo de un nuevo sistema de bioclimatización de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, que servirá para mejorar su confort térmico.

Por su parte, el primer edil agradecía a la Delegación territorial "la escucha constante y la sensibilidad que siempre muestra con las necesidades que le transmitimos desde nuestra ciudad", poniendo de relieve "la importancia de la lealtad y la colaboración entre administraciones para seguir en esta senda que nos permite mejorar las infraestructuras educativas, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad educativa".

Copé, por otro lado, recordaba que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado desde el año 2019 un total de 1,5 millones de euros en inversiones en los centros educativos de Cabra, destacando la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en tres de ellos, concretamente en los institutos de Secundaria Dionisio Alcalá Galiano y Felipe Solís Villechenous, y en el CEIP Nuestra Señora de la Sierra, superando dichas actuaciones los 900.000 euros.