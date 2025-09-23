José Antonio Martínez Liñán deja su acta de concejal del PSOE en Palma del Río y le sustituirá Carlos Muñoz

El secretario general del PSOE en Palma del Río, Carlos Muñoz, tomará posesión como concejal el próximo mes de octubre tras la renuncia de José Antonio Martínez Liñán, que se hará efectiva en el pleno de este jueves 25 de septiembre. Aunque la siguiente en la lista sería Aída García, ésta realiza su trabajo en la Comunidad de Madrid, por lo que también ha renunciado y será finalmente Muñoz quien ocupe el sillón como concejal.

Según ha manifestado el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Alejandro Marco, Martínez Liñán deja su acta como edil por motivos personales, y así lo ha confirmado este periódico con el propio concejal, que ha evitado dar más explicaciones al respecto. Quien sí se ha pronunciado ha sido Carlos Muñoz, que agradece el trabajo de Martínez Liñán, "una persona destacada en el movimiento asociativo de Palma del Río, comprometida con los valores socialistas y un activo seguro del PSOE de Palma. Agradecerle todo su trabajo en estos algo más de dos años en la Corporación municipal", destacaba Muñoz.

El secretario general palmeño ve su próxima entrada en el pleno como "una oportunidad en el momento en el que nos encontramos" y confiesa que trabajará "por el interés de los palmeños, como lo he hecho siempre". También expresa Muñoz que ha venido para unir y para "trabajar sin descanso con la mano tendida a todos los grupos que forman el Pleno del Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas".

Se muestra "preocupado por los grandes problemas y los grandes desafíos que tiene nuestra ciudad" y expresa palabras de agradecimiento a Aída García, que también renuncia por el trabajo que desempeña en Madrid. Muñoz resalta que "no estamos en ningún momento por los sillones", sino que están "trabajando codo con codo con nuestros vecinos, las asociaciones y empresas de Palma del Río" y que desde el PSOE quieren "lo mejor para Palma" para un futuro mejor.

De momento no habrá cambios en el organigrama del grupo municipal, por lo que Alejandro Marco seguirá siendo portavoz y Ana Belén Corredera viceportavoz, aunque con la llegada de Muñoz todo apunta a que tarde o temprano este asumirá la portavocía de su grupo municipal.