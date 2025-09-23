Izquierda Unida defenderá en el Pleno de la Diputación mantener el servicio de transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida (IU) llevará este miércoles al Pleno de la Diputación de Córdoba una moción en defensa del servicio de transporte esencial para pacientes de hemodiálisis en la provincia, "instando a la Consejería de Salud y Consumo y a la Junta de Andalucía al restablecimiento inmediato del modelo de gestión actual del convenio que se venía desarrollando con Alcer Córdoba", explica IU en una nota de prensa.

Esta moción surge "tras la decisión de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no prorrogar el convenio histórico que mantenía con Alcer Córdoba para la gestión de los traslados de pacientes de hemodiálisis". Una decisión que ha provocado la "oposición y profunda preocupación de las asociaciones Alcer Córdoba, Autacor, la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba y APAT, al suponer la ruptura de un modelo que ha demostrado eficacia, humanidad y eficiencia durante más de 30 años".

El servicio de taxi para hemodiálisis, "gestionado con éxito por Alcer", asegura IU, ha sido un “pilar fundamental” para garantizar el bienestar y la adherencia al tratamiento de cientos de pacientes. Su supresión es un “grave error” que recae directamente sobre las personas afectadas, haciéndolas más vulnerables a las consecuencias de su patología.

"Fría homogeneización administrativa"

Desde IU se subraya que esta medida, justificada por la Junta bajo el pretexto de una “fría homogeneización administrativa”, demuestra una preocupante desconexión con la realidad de los pacientes y con la eficiencia real de los servicios públicos. “Es incomprensible que se desmantele un sistema que funciona perfectamente para imponer otro más costoso para las arcas públicas y perjudicial para los pacientes más vulnerables”, destacan desde la formación.

Entre las ventajas del actual servicio de taxi se encuentran la “rapidez y puntualidad en los trayectos, evitando paradas múltiples como ocurre en las ambulancias colectivas, algo crucial para pacientes que, tras su tratamiento, suelen encontrarse fatigados y con molestias. Además, el servicio garantiza confort, privacidad y un entorno más seguro para pacientes inmunodeprimidos, reduciendo su exposición a contagios en comparación con vehículos compartidos”.