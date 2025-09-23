La Guardia Civil de Córdoba desmantela una importante plantación de marihuana en Guadalcázar y detiene a su propietario

La Guardia Civil ha desmantelado una instalación con unas 760 plantas de marihuana en la localidad cordobesa de Guadalcázar. Además, fruto de la operación, ha detenido a un hombre, al que se le imputan los "presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico" por el cultivo de esta plantación, según explica este cuerpo en una nota de prensa.

Las pesquisas arrancaron el pasado mes de agosto, cuando agentes del instituto armado recibieron varias informaciones que apuntaban a la existencia de "frecuentes cortes de luz" en una zona de Guadalcázar. Además, estos avisos alertaban de un "fuerte olor a marihuana", explica la nota policial.

Enganche ilegal a la red eléctrica

Una vez desplegados los agentes, pudieron localizar una vivienda de la localidad que "contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica y que desprendía un fuerte olor a marihuana". Se procedió al registro del inmueble, en el que se localizaron las, en total, 768 plantas de dicha droga, "en avanzado estado de crecimiento y floración".

Ante este hallazgo, los guardias civiles desmantelaron la plantación y detuvieron al propietario "como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda para alimentar la maquinaria mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica", asegura la Guardia Civil.

Detenido, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.