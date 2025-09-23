Sucesos
La Guardia Civil de Córdoba desmantela una importante plantación de marihuana en Guadalcázar y detiene a su propietario
Los agentes se incautaron de un total de 760 cultivos "en avanzado estado de crecimiento y floración"
La Guardia Civil ha desmantelado una instalación con unas 760 plantas de marihuana en la localidad cordobesa de Guadalcázar. Además, fruto de la operación, ha detenido a un hombre, al que se le imputan los "presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico" por el cultivo de esta plantación, según explica este cuerpo en una nota de prensa.
Las pesquisas arrancaron el pasado mes de agosto, cuando agentes del instituto armado recibieron varias informaciones que apuntaban a la existencia de "frecuentes cortes de luz" en una zona de Guadalcázar. Además, estos avisos alertaban de un "fuerte olor a marihuana", explica la nota policial.
Enganche ilegal a la red eléctrica
Una vez desplegados los agentes, pudieron localizar una vivienda de la localidad que "contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica y que desprendía un fuerte olor a marihuana". Se procedió al registro del inmueble, en el que se localizaron las, en total, 768 plantas de dicha droga, "en avanzado estado de crecimiento y floración".
Ante este hallazgo, los guardias civiles desmantelaron la plantación y detuvieron al propietario "como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda para alimentar la maquinaria mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica", asegura la Guardia Civil.
Detenido, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
- Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
- Los productos cordobeses ganan presencia en la Fiesta del Queso de Zuheros
- Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
- El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable
- La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG