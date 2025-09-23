El encendido de la portada marca el inicio de la feria de Pozoblanco

Pozoblanco vive ya inmerso en sus fiestas en honor de Nuestra Señora de las Mercedes, que se extenderán hasta el próximo domingo. Los más pequeños fueron protagonistas en las primeras horas de la feria con la cabalgata de gigantes y cabezudos, aunque no fue hasta la llegada de la noche cuando la fiesta empezó a lucir en sus esplendor.

Las autoridades locales se trasladaron hasta el recinto ferial con la música de la Banda Municipal de Música para proceder al encendido de una portada que hace espacio al flamenco y al baile propio de estos días. Después, los fuegos artificiales, seguidos por muchas personas que se trasladaron hasta el recinto ferial y pusieron el punto y final a la parte más institucional para dejar paso ya a la diversión y actividad en las diferentes casetas instaladas.

El primer día de feria, como viene siendo tradición, es de toma de contacto y son muchas las personas que aprovechan estas primeras horas para acercarse a las diferentes atracciones, casetas y empezar a disfrutar de una feria que se extenderá hasta el final de la semana. Aunque el recinto ferial es el centro de la actividad, hay otros puntos de la localidad que lucen con los farolillos típicos de estas fechas anunciando que Pozoblanco está de fiesta.