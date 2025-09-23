Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena

La magna pasionista de este próximo sábado en Lucena. Frente a una previsión contabilizada en miles de asistentes, y sin un antecedente directo, el dispositivo integrará a más de 50 efectivos policiales, contemplándose un número global de personas involucradas superior a 150.

Acompañado por el edil de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, y el arquitecto redactor del plan de emergencias, Manuel Roldán, el alcalde, Aurelio Fernández, en la Jefatura de la Policía Local, lanzó este martes un mensaje de sosiego y confianza, aseverando que la localidad "está preparada" para la celebración de esta procesión extraordinaria e invitó a vecinos del municipio y visitantes a "disfrutarla" desde un ambiente de "tranquilidad y seguridad". El primer edil reparó en el "trabajo muy importante" abordado para ajustar un despliegue acorde y efectivo.

Un centro de coordinación operativa, integrado por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, áreas municipales y representantes de las entidades involucradas transmitirá instrucciones y atenderá eventuales incidencias desde el propio ayuntamiento. La Policía Local triplicará la cifra de efectivos, activando a 36 agentes. El dispositivo especial entrará en vigor desde las 12.00 horas del sábado para concluir más allá del inicio de la madrugada del domingo.

En círculos concéntricos

El Cuerpo Nacional de Policía desplazará a Lucena miembros de varias unidades especializadas, incluyendo a algunos uniformados presentes en la última magna mariana de Huelva. Junto a este contingente policial, ejercerán diversas funciones 24 agentes de seguridad privada; 40 voluntarios; más de 20 voluntarios de Protección Civil y un grupo de auxiliares de seguridad con la encomienda de vigilar los aparcamientos disuasorios.

José Pino, jefe de la Policía Local, precisó que ordenarán a los agentes "por grupos", abarcando las "importantes dispersiones" fuera de la carrera oficial y definirán "varios círculos concéntricos" desde la ronda de circunvalación.

Protección Civil regentará una carpa informativa y de asistencia en la plaza de San Miguel. En este mismo espacio permanecerá un retén de bomberos y una ambulancia. El segundo vehículo sanitario fijo se ubicará en la calle Juan Jiménez Cuenca y otros dos prestarán cobertura con una vocación móvil, atendiendo las salidas procesionales con mayor afluencia de público.

En la Magna de Lucena participarán 18 pasos procesionales. / Manuel González

Aparcamientos

El Consistorio materializará antes del sábado la apertura de los aparcamientos alternativos situados en el antiguo campo de fútbol y avenida de la Infancia.

Los autobuses desplazados hasta Lucena con expedicionarios habrán de evacuar a sus pasajeros en la fuente del antiguo recinto ferial y aparcarán en la explanada del estadio Ciudad de Lucena.

Tráfico cortado desde las 16.00 horas

El tráfico quedará cortado en el recorrido de la carrera oficial desde las 16.00 horas, misma hora de cierre transitorio, hasta las 23.00 horas, del parking subterráneo de la Plaza Nueva.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que tanto en el recorrido oficial, en los sectores externos a las vallas, como en la propia Plaza Nueva, por los espacios sin presencia de sillas, el tránsito y la estancia de las personas se permite con total libertad.