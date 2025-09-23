Baena pedirá fondos europeos para la retirada de amianto de los edificios municipales

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha acordado solicitar ayudas a la Unión Europea por valor de hasta 850.000 euros para la retirada de amianto y otros materiales tóxicos en edificios municipales, en el marco de un proyecto de regeneración urbana sostenible. Asimismo, se abordó la necesidad de acometer un plan integral de reforestación de la ladera sur, devastada por incendios en los últimos años. El proyecto, dotado con fondos europeos del programa Emplea Verde (1,2 millones de euros), incluirá plantación de especies autóctonas, líneas de agua y acciones de educación ambiental hasta 2027.

En una sesión cuyo debate se alargó hasta las cuatro horas, con un consenso general en torno a la importancia de dinamizar la economía local, garantizar derechos sociales básicos y avanzar en proyectos de sostenibilidad que transformen el futuro de Baena, los ediles tuvieron también un emotivo recuerdo para Manuel Piedrahita Toro, periodista y embajador de Baena fallecido días pasados y cuya trayectoria profesional fue destacada por todos los grupos políticos.

En la sesión se aprobó también un convenio de colaboración con la Unión de Empresarios de Baena (Uneba) para conseguir la calificación de Centro Comercial Abierto. Compra Baena, un paso estratégico para dinamizar el comercio de proximidad y potenciar la competitividad empresarial en la localidad.

Vivienda para familias vulnerables

Asimismo, el Pleno dio luz verde a un convenio con la Asociación Anfane para garantizar el derecho a la vivienda digna a familias en situación de vulnerabilidad, comprometiéndose a atender a las 16 familias actualmente registradas.

Otro de los puntos destacados fue la aprobación del nuevo reglamento de funcionamiento de los centros de mayores de Baena y Albendín, que sustituye la denominación de Hogar del Pensionista por Centro de Mayores y amplía la participación a personas desde los 55 años. La normativa busca fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de este colectivo.

En otro orden de cosas, se acordó la prórroga para la ejecución de la obra del nuevo vial que conectará la calle Reguera con Baja San Pedro, cuya finalización está prevista para junio de 2026. La medida evitará la devolución de más de 276.000 euros de subvención y mejorará el tráfico y la seguridad en la zona.

Formación musical

También se dio luz verde a un convenio con la Asociación Cultural Don Manuel de la Torre para la gestión de la Escuela Municipal de Música, dotado con 45.000 euros anuales. El acuerdo garantiza la continuidad de la formación musical en la localidad tras la retirada de la banda municipal de esta labor.

El pleno debatió asimismo una moción para fomentar el retorno del talento joven y frenar la despoblación. Aunque la propuesta fue considerada necesaria por algunos grupos, el equipo de gobierno solicitó actualizar los datos demográficos y redefinir el plan antes de su aprobación definitiva.

Igualmente, se discutió la subida de las tasas para participar en oposiciones municipales, actualmente entre 50 y 150 euros. En este punto, se aprobó solicitar un informe técnico y jurídico que estudie la viabilidad de su reducción e incorporación de bonificaciones para colectivos vulnerables.

En el turno de ruegos y preguntas, los concejales plantearon cuestiones sobre seguridad, la mejora de las pistas de atletismo, la limpieza de accesos al municipio y la situación laboral de los trabajadores de la antigua residencia de San Francisco. También se solicitó información sobre los cursos del corredor verde y mejoras en el parque del Juncal.