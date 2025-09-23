El Ayuntamiento de Baena inicia el programa educativo de prevención del acoso y de los riesgos del uso de las redes sociales

El Ayuntamiento de Baena ha puesto en marcha un programa de prevención del acoso, ciberacoso y riesgos asociados al uso de redes, que se ha iniciado con una conferencia a cargo de José Casas Bolaños, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba y uno de los miembros del observatorio internacional de la violencia escolar.

Casas destaca que el programa se ponga en marcha a nivel municipal, lo que les va a permitir trabajar con el alumnado durante casi más de un mes y medio en todos los centros educativos de Baena, tanto públicos como privados, con el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de la ESO. Explica que serán dos sesiones de trabajo con ellos en las que una psicóloga y una pedagoga, miembros del equipo de trabajo en la universidad, van a estar directamente trabajando con el alumnado, “van a hablarle e intentar conectar con ellos de este mundo tan complejo como el de las redes sociales”, explica el Consistorio de Baena en una nota de prensa.

En su caso, trabaja con el profesorado y la familia, ya que "hacer un programa sin tener en cuenta estos tres elementos principales, que son profesionales, familia y alumnado pues no tiene mucho sentido hacerlo aquí”.

El objetivo de la sesión de este lunes ha sido “crear en el profesorado la necesidad de apostar desde los centros educativos por educar a los chicos y chicas en el uso seguro y saludable de las redes sociales, algo necesario y que mejora la calidad de vida”. Añade que hacer uso del teléfono móvil indica "tener unas normas, no dejar a los niños que naveguen solos desde edades tempranas y advierte que aunque parezca que están en nuestro sofá están metidos en sitios bastantes complejos". El profesor ofrece datos de un estudio que acaban de terminar en este mes de septiembre de toda Andalucía, con datos reales de chicos de Córdoba y demás donde, por ejemplo, “puedo decir que el 30% de los alumnos de 8 años están viendo pornografía por redes sociales, es un dato que nos hace pensar mucho que si le damos un teléfono móvil a un niño se le da educando en el buen uso”.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, indica que es un tema de actualidad para la comunidad educativa y también preocupa muchísimo a la familia. Por eso este programa “queremos que sea un revulsivo en Baena, para prevenir las consecuencias del ciberacoso, las consecuencias negativas de las redes sociales mal usadas por parte de los niños y niñas”. Porque, añade, que las cuestiones que suceden en las redes sociales “nos preocupan y nos ocupan mucho y desde el ámbito de local tenemos que hacer todo lo que podamos para poner nuestro granito de arena y tratar de prevenir esas consecuencias en los niños y niñas de nuestra localidad”.