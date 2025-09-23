Amalu acude con diez empresas del mueble de Lucena a la Feria de Valencia

Una potente delegación del sector de la madera y el mueble representará a Lucena en la Feria Hábitat de Valencia, prevista entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. La expedición integra a un total de diez empresas, con una inversión global de 230.000 euros.

La Asociación del Muebles y Afines de Lucena, Amalu, plenamente implantada, coordina esta presencia colectiva en un espacio común de 1.400 metros cuadrados, diseñados desde una perspectiva homogénea con la finalidad de transmitir una imagen de unidad y fortaleza. Dentro de Feria Valencia, esta extensión integrará un espacio específico para el trabajo en red destinada a favorecer las relaciones comerciales y la realización de contratos.

El Ayuntamiento contribuye con una subvención de 75.000 euros, reflejados en un convenio bilateral, y la Diputación, a través de Iprodeco, aporta 25.000 euros. Finalmente, han confirmado su asistencia las firmas Grupo Seys, Budia Desing, Ruiz Sánchez, Takuma Mobiliario, Alma Sofá, Madere, Muebles Cárdenas, P. Espejo y Contract Salud y Muebles Muaré.

La edil de Desarrollo Económico, María de la O Redondo, incidió en el progreso hacia «la promoción nacional e internacional del tejido empresarial» de la localidad. En esta cita profesional, el propósito radica en «mejorar la competitividad en los mercados internacionales». Desde Amalu recalcaron la participación «tan cohesionada» y afirmaron que, una vez «ultimado» el proyecto, acudirán «con orgullo» por los catálogos y mobiliarios fabricados desde Lucena.