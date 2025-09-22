La Virgen del Carmen de Montoro recibe la Medalla de Oro de la Ciudad

La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Montoro ultima los preparativos de la coronación canónica y pontificia de la Virgen, ceremonia que se celebrará el próximo sábado, 27 de septiembre, y estará presidida por el obispo, Jesús Fernández.

Con motivo de esta celebración, el Ayuntamiento de Montoro le ha concedido a la Virgen la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo reconocimiento municipal, que le fue entregado este domingo en la parroquia que lleva su nombre por la alcaldesa, Lola Amo, y que, además, se ha concedido por unanimidad del Pleno de la Corporación montoreña.

Desde la hermandad han mostrado su agradecimiento "por haber hecho posible este gesto tan trascendental para la fe y la historia de nuestro pueblo. Con esta distinción, Montoro reconoce no solo a la Virgen del Carmen, sino también la devoción de generaciones de montoreños que han encontrado en Ella consuelo, esperanza y fortaleza", indican.

También este fin de semana, durante la celebración del triduo, se han presentado y bendecido las piezas que estrenarán las imágenes de la Virgen y el Niño el sábado.

Miembros de la hermandad del Carmen de Montoro, durante su visita al obispado. / CÓRDOBA

Actos programados

En los días previos, la hermandad ha viajado a la capital y ha celebrado un encuentro con el obispo para informarle de los últimos preparativos de la coronación, que se iniciaron el pasado viernes con el triduo y continuaron con la entrega de la Medalla de la Ciudad. El próximo viernes, víspera de la coronación, tendrá lugar la ofrenda de flores por parte de los niños de Montoro, el rezo del rosario por las calles adyacentes a la parroquia del Carmen, y a medianoche se cantará una serenata a la Virgen en la Plaza del Charco.

La mañana del sábado, 27 de septiembre, la imagen permanecerá expuesta en veneración desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde. A 18.00 horas comenzará el traslado a la Plaza de España, donde tendrá lugar la solemne misa estacional de coronación, presidida por el obispo, tras la cual dará comienzo la procesión triunfal de la Virgen del Carmen Coronada por las calles de la localidad.