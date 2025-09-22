Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático

La Guardia Civil ha localizado al conductor de un coche fúnebre que adquirió un importante eco mediático por un vídeo publicado en redes sociales (y actualmente eliminado en su red original, TikTok), conduciendo sin neumático en el lado izquierdo del eje trasero. Tal y como explica el instituto armado en una nota de prensa, la investigación arrancó precisamente a raíz de la publicación en redes sociales, el pasado 5 de septiembre, cuando esta persona circulaba por la autovía A-4 a la altura del punto kilométrico 419,500 en sentido Madrid.

Comprometiendo la seguridad vial

Así, tras la visualización y análisis de las imágenes, realizada por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la unidad de investigación de seguridad vial, perteneciente del Subsector de Tráfico de Córdoba de la Guardia Civil, y una vez realizadas las gestiones, "se pudo identificar al conductor responsable". Posteriormente, se denunciaron los hechos, al constatarse que circulaba "en condiciones técnicas que comprometían seriamente la seguridad vial, así como por no abandonar una autopista o una autovía por la primera salida cuando por razones de emergencia se vea obligado a circular a velocidad anormalmente reducida". Dicho vehículo actualmente "no realiza servicios funerarios, sino que es utilizado por un particular para servicios cinematográficos", explica la Guardia Civil.

El instituto armad, además, recuerda la importancia de mantener los vehículos en perfecto estado de conservación y que, en caso de detectar una avería o emergencia, el conductor abandone la vía lo antes posible, evitando de este modo riesgos innecesarios tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía".