Ya hay cartel de la coronación de la Virgen de Luna

La parroquia de San Miguel de Villanueva de Córdoba, con la imagen de la Virgen de Luna, ha acogido este lunes el acto de presentación del cartel que anuncia su coronación, prevista para el 7 de diciembre.

El cartel es obra de Juan José Fernández Villarejo, de 26 años y natural de Pozoblanco, que titula la obra Pétalos de una misma corona, realizada en óleo sobre lienzo. El autor, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, mostró su orgullo por una creación que anunciará este importante acontecimiento que unirá a Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

El himno

En el acto, con la presencia de los alcaldes y de representantes de las cofradías de ambas localidades y con la asistencia de representantes de la Diputación de Córdoba, también se estrenó el himno oficial de la coronación, con letra del pozoalbense Juan Bautista Escribano y música del jarote Miguel Torralbo.

Las corales Marcos Redondo de Pozoblanco y Polifónica San Miguel de Villanueva fueron las encargadas de interpretar el himno en su estreno.