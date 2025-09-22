Finaliza la rehabilitación de los juzgados de Aguilar tras una inversión de más de medio millón de euros

La Junta ha dado por concluida la rehabilitación de la sede judicial de Aguilar, en la que ha acometido una importante reforma que ha superado el medio millón de euros. Las obras se han centrado en eliminar barreras arquitectónicas y sensoriales, así como mejorar la eficiencia energética con la reforma de la fachada, las cubiertas y el sistema de ventilación al tiempo que resolver los problemas de humedades que presentaba.

Además, la reforma ha permitido adecuar los espacios a la nueva estructura de los tribunales de instancia y servicios comunes que establece la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en la localidad entró en vigor el 1 de julio. Así lo ha explicado este lunes en su visita a Aguilar el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien ha estado acompañado por la delegada en Córdoba, Raquel López, y la alcaldesa del municipio, Carmen Flores.

Flores, tras dar la bienvenida a los representantes de la Junta y recordar el interés que han mostrado en la obra desde el principio, ha afirmado que Aguilar debe estar contenta por la "inversión realizada en este edificio emblemático".

Por su parte, Nieto ha señalado que era "importante garantizar el servicio público de justicia en el municipio de Aguilar" y con "esta inversión se quería reforzar el criterio y la apuesta que la Junta de Andalucía hacíamos por este tipo de sedes judiciales". El consejero ha aplaudido el trabajo de seguimiento e impulso de la delegada en Córdoba, que "nos ha permitido, primero, en enero de 2023, comprometernos a que se iba a hacer y posteriormente, con el proyecto realizado para contrastarlo con la autoridad judicial y el personal; posteriormente, visitamos la obra manteniendo la actividad judicial". También ha agradecido a la Consejería de Cultura el apoyo recibido de la comisión provincial de patrimonio, "ayudándonos a tramitar todo el expediente e impulsándonos a que mantengamos el patrimonio de un valor muy importante".

Una sala de detenidos

Se ha actuado en accesibilidad, en la mejora de las condiciones de trabajo de los cinco funcionarios, letrada, jueza y fiscalía. Tienen una actividad diaria considerable, desde el registro civil al juzgado. Además, Nieto adelantaba que, antes de que se acabe este año "tenemos que hacer una sala de detenidos". Algo que no se incluyó en este proyecto porque necesitó una tramitación más larga desde el punto de vista de protección del edificio, que se va a poner en marcha de manera inmediata.

El consejero de justicia afirmaba la obra se ha concluido con éxito y que se han cumplido los tres objetivos que tenían que eran mejorar la usabilidad, garantizar un mayor confort al personal y a los usuarios que reciben el servicio, evitar el riesgo para el mantenimiento de un valor tan importante impidiendo que haya filtraciones en la cubierta y humedades en los cimientos. Esta última ha sido la más compleja y la que ha requerido mayor inversión. El resultado "nos hace sentir más que satisfechos con esos más de 500.000 euros invertidos, que van a darnos tranquilidad por mucho tiempo", ha dicho.