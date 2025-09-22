Eduación remodela el CEIP Los Pinos de Rute para dotarlo con un aula pedagógica terapéutica

El CEIP Los Pinos de Rute cuenta para este curso con un aula de pedagogía terapéutica con un aseo integrado gracias a unas obras de remodelación del centro, en el que la Consejería de Educación ha invertido 39.568 euros. “Se trata de una actuación para convertir un espacio en aula específica, con el cambio de suelo, nuevas luminarias y la construcción de un cuarto de baño”, ha detallado el delegado territorial de Educación, Diego Copé, en su visita al centro.

“El compromiso de la Junta pasa por la mejora de instalaciones educativas y como línea estratégica se encuentra la mejora de la educación especial con la dotación de personal específico”, ha añadido Copé. Para el alcalde de la localidad, David Ruiz, con esta mejora Rute avanza “para poder atender al alumnado que lo necesita”, lo que "completa el trabajo que hemos realizado en mantenimiento y conservación en los colegios desde el Ayuntamiento con recursos propios”.

Otras inversiones

Ruiz ha tratado con el delegado de Educación otras inversiones en colegios de la localidad. Así, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), invertirá en el curso 2025-26 cerca de 100.000 euros en centros educativo de Rute.

La primera de las dos intervenciones, ya finalizada, es precisamente la del aula específica en el CEIP Los Pinos, mientras la segunda, pendiente de adjudicación, beneficiará a la sede de la pedanía ruteña de Llanos de Don Juan, perteneciente al Colegio Público Rural (CPR) Blas Infante. En dicho centro se eliminarán barreras arquitectónicas con la construcción de diferentes rampas de acceso. El alcalde ha agradecido también el aumento de 13 plazas en Educación Infantil para solventar el número de solicitudes de este curso.

En el cómputo general, la Consejería ha destinado desde 2019 más de 1,3 millones de euros a la mejora de los centros docentes de Rute. Entre las inversiones más importantes destacan las instalaciones de un sistema de energía adiabática y refrigeración adiabática en el propio CEIP Los Pinos, en el IES Nuevo Scala y en el CEIP Fuente del Moral, donde también se procedió a la construcción del comedor.

Asimismo, Copé ha aprovechado la visita a Rute para conocer una de las dos escuelas infantiles de la localidad adheridas al Programa de ayuda a las familias, la cual verá incrementada su matriculación al ampliarle el número de unidades que poseía.