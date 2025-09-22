La Diputación de Córdoba se une un año más a la celebración de la Semana Europea del Deporte, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre, con la puesta en marcha de la campaña Beactive Córdoba25. En esta edición las actividades principales que se llevarán a cabo son Callejugando, que tendrá lugar en la localidad de Palma del Río, y la 12ª Carrera Solidaria Acpacys, en el Vial Norte de la capital cordobesa.

El delegado de Deporte de la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado, en declaraciones recogidas en una nota de prensa, que “esta iniciativa tiene como objetivo la promoción del deporte como hábito saludable y combatir el senderismo y en esta edición se va a prestar especial atención en tres valores positivos como la inclusión, el bienestar, la pertenencia y la sostenibilidad”.

Mejora de la salud

El diputado ha incidido en “la firme apuesta que hacemos desde la institución provincial a este proyecto, ya que la prevención y la mejora de la salud y la calidad de vida de la población es uno de los principales retos a afrontar por los poderes públicos”.

La Diputación se suma a la Semana Europea del Deporte con la campaña Beactive Córdoba 2025. / CÓRDOBA

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha recalcado que “la intención es movilizar a los jóvenes de Palma del Río, municipio elegido este año para la campaña, e inculcarles esos valores de compartir y jugar con compañerismo, así como recuperar algunos de nuestros juegos tradicionales”.

Callejugando es una de las principales actividades este año, que se celebrará el 30 de septiembre en Palma del Río, con la colaboración con el IES López Neyra, en la que está previsto que participen entre 600 y 800 alumnos de 1º a 6º curso de Primaria.

Recuperar el juego en la calle

El delegado de Deportes ha resaltado que “esta acción persigue recuperar el juego en la calle para la población infantil. Pretendemos devolver a los niños y las niñas las calles como espacios de juego, tal como las disfrutábamos aquellos que ya tenemos cierta edad cuando éramos pequeños”.

Otro de los objetivos de Callejugando es el de que los niños y niñas conozcan y jueguen a aquellos juegos que se han perdido, en los que se utilizaban canicas, chapas, peonzas o herraduras, siendo sustituidos por dispositivos electrónicos y videojuegos. Otra de las actividades previstas es la 12ª Carrera Solidaria Acpacys, que tendrá lugar en el carril bici del Vial Norte, el 28 de septiembre.