Dos detenidos por hurtar los anillos de la Virgen de los Dolores de Lucena, valorados en 2.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por, presuntamente, ser los autores del hurto de dos anillos de oro a la Virgen de los Dolores de Lucena. Las piezas de joyería, que fueron sustraídas de la iglesia lucentina de San Mateo, están valoradas en unos 2.000 euros, explica este cuerpo policial en una nota de prensa. Los anillos, tras la detención, han sido recuperados y devueltos a la cofradía.

La operación, explica la Policía Nacional en una nota de prensa, comenzó el mismo 16 de septiembre, cuando los miembros de la cofradía de la Virgen de los Dolores descubrieron de que a la imagen le faltaban dos anillos de oro que portaba en sus manos. Precisamente, esta talla mariana estaba preparada en el altar mayor de la iglesia de San Mateo.

Tras conocer los hechos, los agentes de este cuerpo iniciaron las pesquisas, que llevaron a la conclusión de que habrían sido dos las personas que cometieron el hurto. Una de ellos vigilaba que nadie se acercase y la otra manipulaba las manos de la Virgen de los Dolores para quitarle los anillos.

Colaboración de la Guardia Civil

Una vez localizadas ambas personas en Puente Genil, los policías nacionales solicitaron la colaboración de la Guardia Civil. El objetivo era evitar que los sospechosos pudieran vender los anillos y el material finalmente se perdiera. Los agentes del instituto armado encontraron a los sospechosos e informaron a la Policía Nacional, que se desplazó a la localidad pontanesa para detenerlos y ponerlos a disposición judicial.

En el momento del arresto, ambas personas tenían entre sus pertenencias 800 euros, móviles y otros efectos "procedentes de otros robos que presuntamente habrían cometido con anterioridad", asegura la nota policial. Los anillos han sido recuperados y devueltos a la cofradía.