Comienzan las obras de la calle Sevilla de Pozoblanco para poner fin a las inundaciones de viviendas

Las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua de Pozoblanco acometidas por la empresa Hidralia, adjudicataria del ciclo integral del agua, prosiguen su curso y esta semana se centrarán en uno de los puntos más solicitados: la calle Sevilla. Las inundaciones sufridas por los vecinos en los últimos años llevó este verano a los mismos a hacer públicas sus quejas y reivindicaciones tras no obtener respuesta por parte de los representantes municipales.

En la misma calle donde se realizarán los trabajos, y donde también expresaron sus quejas los vecinos, el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, acompañado de la concejala de Urbanismo, Anastasia Calero, explicó que las obras comenzarán con la realización de las pertinentes zanjas y, una vez pasada la feria, dará comienzo el resto de trabajos. El tiempo de ejecución de la actuación se estima en unas seis semanas.

Desdoble del colector

De manera previa, la empresa ha realizado trabajos topográficos para determinar los problemas y tomar la decisión más acertada que será el desdoble del actual colector, por lo que se actuará en 98 metros para implantar una tubería de 630 milímetros que venga a poner fin a los problemas que se originan en la zona en momentos de lluvias torrenciales. Las obras se financiarán con cargo al canon de infraestructuras del ciclo integral del agua.

Estas obras se unirán a otras realizadas en zonas como las calles Francia, Portugal o Italia, ya finalizadas.