Del 27 de septiembre al 4 de octubre

El Ayuntamiento de Cabra programa actividades lúdicas y de ocio para la Semana de los Mayores

El 4 de octubre se celebrará el homenaje a los Abuelos del Año

Rosi Lama y Conchi León presentan el programa de la Semana de los Mayores.

Rosi Lama y Conchi León presentan el programa de la Semana de los Mayores. / Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

Cabra celebrará del 27 de septiembre al 4 de octubre una nueva edición de su Semana de los Mayores, organizada por el Ayuntamiento, como ha dado a conocer su responsable, Rosi Lama, junto a la trabajadora social Conchi León.

La programación dará comienzo el sábado, 27 de septiembre, con un campeonato de ajedrez en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos, prosiguiendo el domingo con otro de petanca en la barriada Virgen de la Sierra. El lunes, 29 será el turno del dominó en el Centro Municipal de Servicios Sociales, y el martes 30 comenzará el plazo de inscripción para un taller de Yogalates para promover hábitos saludables, señaló la edil. Se llevará a cabo entre el 6 de octubre y el 17 de diciembre, todos los lunes y miércoles.

El mes de octubre arrancará con una visita guiada a las huertas de Cabra y a la plaza de abastos, donde se ofrecerá un desayuno molinero. El 3 de octubre habrá un encuentro intergeneracional y una representación de guiñol en la Plaza de España. Y el sábado 4, el Cinestudio Antonio Espinar Arcos acogerá el homenaje a los Abuelos del Año.

