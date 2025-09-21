Vuelve la Feria de Bodas de Los Pedroches con su tercera edición

Vuelve ¡Nos Casamos!, la tercera Feria de Bodas de Los Pedroches que se celebrará en Hinojosa del Duque los días 24, 25 y 26 de octubre. De este modo, la localidad cordobesa volverá a convertirse por tercer año consecutivo en el referente ferial del norte de Córdoba. La cita, que tendrá lugar en el Pabellón El Pilar, contará con pasarelas, show cooking, master class, zona de tiendas y mucho más.

Matías González, alcalde de Hinojosa, aseguró que la cita refuerza el compromiso del equipo de gobierno de «generar empleo y movilizar el tejido comercial y social» de la zona alrededor de un sector como el de las bodas.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Agustín Romera, señaló que esta tercera edición vuelve reforzada con la presencia de diseñadores, fotógrafos, catering «y muchos más representantes del sector de las bodas». Romera aseguró que para esta tercera edición se contará con un mayor número de firmas gracias al «éxito de la edición anterior, donde se alcanzó un volumen de negocio superior a los 500.000 euros, además de recibir a más de 5.000 personas de nuestra zona», concluyó.