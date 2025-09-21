Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral

El muro exterior del Castillo del Moral, uno de los monumentos más emblemáticos de Lucena, ha sufrido este domingo un importante desplome. Las piedras afectadas por el derrumbe, acaecido en torno a las 15.00 horas, han caído hacia el interior del recinto fortificado, en las inmediaciones del pasillo que recorre un edificio histórico construido desde el siglo XI.

Esta incidencia, de graves consecuencias, ha concluido sin originar daños personales puesto que, al desencadenarse, únicamente permanecían en el interior miembros de la Fundación de Ciudades Medias, entidad gestora de la propia edificación.

Los análisis preliminares del arqueólogo municipal, Daniel Botella, según ha anticipado a Diario CÓRDOBA la concejala de Patrimonio, Charo Valverde, señalan como causa de este derrumbe el terremoto registrado este sábado en las costas de Andalucía, con epicentro en la zona oriental del mar de Alborán, con una magnitud de 3,0. Esta teoría se sustenta en la aparición de unas grietas, en el muro comprometido, cuya existencia no había sido constatada con anterioridad a este fin de semana.

Exterior del Castillo del Moral de Lucena, vallado desde esta tarde. / MANUEL GONZÁLEZ

Vallado el exterior

La Policía Local, de inmediato, ha situado vallas en el exterior de este recinto histórico al objeto de impedir el paso de vehículos y peatones para prevenir futuras réplicas de caídas de piedras. La edil popular ha confirmado que “se ha caído gran parte del muro”. Las trabajadoras que estaban dentro del Castillo del Moral han percibido “un estruendo”.

Por el momento, el Ayuntamiento pospone cualquier actuación a la transmisión de la información pertinente a la delegación territorial de Cultura y Patrimonio de la Junta al comprometer a un Bien de Interés Cultural. Técnicos municipales visitarán la zona dañada a primera hora de este lunes.

Recientemente, el Consistorio había proyectado, con financiación de los remanentes de Tesorería, la realización de un proyecto con la finalidad de repasar con mortero las piedras del muro. Valverde lamenta “la fatalidad” de que “se haya caído antes de tiempo”, en un conjunto histórico-artístico que alberga el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena.