La nueva oficina de turismo de Villafranca pretende dinamizar la oferta a lo largo del año

El Ayuntamiento de Villafranca ha inaugurado una oficina de turismo en la remozada casa de los mayordomos de los Duques de Medinaceli con la intención de dinamizar la oferta a lo largo de todo el año.

Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Dinamización Turística en Destino, en el que el Ayuntamiento ha recibido 2,4 millones de euros de fondos europeos enmarcados en la mejora de la sostetibilidad y accesibilidad a través de esta industria, que cada vez está teniendo una mayor fuera en el segmento del turismo familiar.

El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, quien estuvo acompañado de la subdelegada del Gobierno, Ana María López; y la diputada provincial de Turismo, Narci Ruiz, recalcó la importancia que este tipo de iniciativas están teniendo para el desarrollo turístico del municipio, «no solo por lo que supone la recuperación de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, sino también porque estimulamos y diversificamos nuestra oferta por el valor estratégico de nuestro municipio, situado en la falta de Sierra Morena, junto a la ribera del Guadalquivir, la Campiña y a solo 10 minutos de la capital cordobesa, que es Patrimonio de la Humanidad».

Dos días de puertas abiertas

Hubo dos días de puertas abiertas y en el acto también se presentó la página web de turismo, el nuevo logotipo y las redes sociales de Turismo Villafranca, «que servirán para dar a conocer todo lo que nuestro municipio ofrece», dijo Palomares, quien añadió que «se ha creado un espacio moderno y funcional al servicio de vecinos y visitantes».