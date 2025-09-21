Equipamiento
La nueva oficina de turismo de Villafranca pretende dinamizar la oferta a lo largo del año
El servicio ha abierto en la remozada casa palacio de los mayordomos de los Duques de Medinaceli
El Ayuntamiento de Villafranca ha inaugurado una oficina de turismo en la remozada casa de los mayordomos de los Duques de Medinaceli con la intención de dinamizar la oferta a lo largo de todo el año.
Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Dinamización Turística en Destino, en el que el Ayuntamiento ha recibido 2,4 millones de euros de fondos europeos enmarcados en la mejora de la sostetibilidad y accesibilidad a través de esta industria, que cada vez está teniendo una mayor fuera en el segmento del turismo familiar.
El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, quien estuvo acompañado de la subdelegada del Gobierno, Ana María López; y la diputada provincial de Turismo, Narci Ruiz, recalcó la importancia que este tipo de iniciativas están teniendo para el desarrollo turístico del municipio, «no solo por lo que supone la recuperación de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, sino también porque estimulamos y diversificamos nuestra oferta por el valor estratégico de nuestro municipio, situado en la falta de Sierra Morena, junto a la ribera del Guadalquivir, la Campiña y a solo 10 minutos de la capital cordobesa, que es Patrimonio de la Humanidad».
Dos días de puertas abiertas
Hubo dos días de puertas abiertas y en el acto también se presentó la página web de turismo, el nuevo logotipo y las redes sociales de Turismo Villafranca, «que servirán para dar a conocer todo lo que nuestro municipio ofrece», dijo Palomares, quien añadió que «se ha creado un espacio moderno y funcional al servicio de vecinos y visitantes».
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG