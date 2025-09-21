Montilla celebra su concurso de venencia y destreza en el oficio

Tania María Priego Ruz y Jesús Sánchez Jiménez se coronaron este domingo en el Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, celebrado en el Complejo Envidarte de Montilla, en el marco de la 18ª Fiesta del Vino y la Tapa.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, con el respaldo del Consejo Regulador y de la Asociación Amigos de la Venencia, fue un viaje al corazón de la cultura vitivinícola de la comarca, donde cada gesto con la venencia o cada volteo evocó siglos de trasiego y memoria compartida en los templos del vino.

En la modalidad sénior, la gran protagonista fue Tania Priego Ruz, que conquistó el primer premio, seguida por Jesús Sánchez Jiménez y por Carmen María Gómez Córdoba. Curiosamente, el protagonismo de Jesús Sánchez no quedó ahí: poco después, en la modalidad de volteo, desplegó todo su talento y se alzó con el primer puesto. El segundo premio recayó en Daniel Ruz Pulido y el tercero, de nuevo, en Tania Priego Ruz.

Cuatro categorías

El certamen, que contó con cuatro categorías en la modalidad de venencia —chupete, infantil, juvenil y sénior—, se convirtió en un escenario donde quedó claro que la tradición sigue viva entre las nuevas generaciones. En la categoría chupete, pensada para los más pequeños de entre 3 y 6 años de edad, el triunfo fue para Carlos Villar Carmona, que se llevó el primer premio. Tras él, la segunda posición fue para Ágatha Jurado Hidalgo, seguida por Daniel Jiménez González y Mario Jiménez González.

Jesús Sánchez se proclamó ganador en la modalidad de Volteo. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Un poco más mayores, en la categoría infantil, fue Ana Jiménez Raigón quien logró imponerse con solvencia, llevándose el primer puesto. La siguieron Rocío Gil Morales, que alcanzó el segundo lugar, Claudia Carmona Raya en tercera posición y Olivia Carpio Márquez en la cuarta.

Y en la modalidad Juvenil, reservada a jóvenes de entre 11 y 16 años, la victoria fue para Pablo Cayetano Ojeda López, seguido muy de cerca por Daniel Ruz Pulido y Marina Espejo Ligero.

Más allá de los nombres y de los premios, que en conjunto sumaron un valor total de 600 euros en metálico además de diplomas acreditativos, lo que quedó fue la sensación de que Montilla había conseguido un año más poner en valor su patrimonio inmaterial. Porque la venencia, que nació como un simple utensilio para catar el vino en las botas de crianza, se ha transformado en un gesto cargado de simbolismo y de arte.

Suscríbete para seguir leyendo