Bajada extraordinaria de la Virgen de Araceli para presidir la magna de Lucena

Estampas históricas en el penúltimo domingo de septiembre por la Bajada extraordinaria de la Virgen de Araceli desde su Santuario al templo parroquial de San Mateo Apóstol. La patrona de Lucena presidirá el próximo sábado la magna pasionista, justo delante de la iglesia mayor, y permanecerá una semana en el municipio.

El tránsito de la advocación mariana desde la Sierra de Aras alternó dos tramos a hombros de hermanos y devotos, con un total de 200 inscritos, desde la salida hasta la bifurcación de los caminos y a partir de la Puerta de la Mina, y el sector troncal del camino de la Sierra discurrió con una plataforma conduciendo a la Virgen de Araceli.

Regreso extraordinario de la Virgen de Araceli para presidir la magna. / MANUEL GONZÁLEZ

Sin templete ni palio

Sin templete ni palio, la patrona saludó al cielo azul y soleado completamente descubierta, aproximándose con todo su esplendor a los fieles. Nuestra Madre visitó un terno de terciopelo rojo, bordado en oro, y el rostrillo.

En torno a las 10:00 horas, asomó por las escalinatas de la ermita, con una primera cuadrilla de hombres y mujeres, uniformados con pantalón oscuro y camisa blanca. Entre rezos y cánticos, la Virgen de Araceli descendió hasta Lucena, con obligada y tradicional parada en la Primera Cruz.

La presencia del público delineó una progresión ascendente hasta concentrarse la multitud desde los Jardines del Maestro Antonio Villa. La Banda de Música de Lucena recibió a la patrona y, unos metros más adelante, salieron al encuentro de la Virgen los internos de la residencia de San Juan de Dios. Después de atravesar la calle Maquedano, repleta de concurrencia, la Virgen de Araceli se adentró en San Mateo sobre las 13.15 horas.