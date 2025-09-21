La Feria de maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios, energías renovables y agroalimentaria, Agropriego 2025, cierra este domingo las puertas de su 44ª edición con un importante número ventas realizadas y unas visitas que rondan las 30.000.

Un evento que, tal y como ha indicado a Diario CÓRDOBA el concejal delegado de Desarrollo Socieconómico del Consistorio prieguense, José Guzmán, «ha vuelto a dejar muy buenas impresiones, como así nos han trasladado los expositores, manteniéndose las visitas de ediciones precedentes, lo que corrobora el peso de Agropriego como una de las muestras de referencia en Andalucía del sector oleícola».

Según Guzmán, «pese a que la afluencia de público se resintió el viernes debido a las altas temperaturas, el sábado el parque multiusos Niceto Alcalá-Zamora registró una masiva afluencia de visitantes», advirtiendo en este sentido que más allá de estas cifras, «lo verdaderamente importante, ya que no podemos olvidar que Agropriego es una feria comercial, es el volumen de ventas y los contactos que los expositores realizan, y en este sentido tenemos que indicar, según nos han trasladado, que ha sido muy positivo».

Agropriego ronda los 30.00 visitantes y cierra con un importante volumen de ventas. / RAFA COBO

En cuanto a los aspectos a mejorar, Guzmán ha puesto de manifiesto que las altas temperaturas de esta edición han provocado que en las carpas de multusectorial y fertilizantes-fitosanitarios y de cara al próximo año «se intentará trasladar un sistema de refrigeración». Igualmente, el responsable de la organización de Agropriego ha hecho mención a dar cobertura wifi en todo el recinto a los expositores, «como así han solicitado en la encuesta de satisfacción que realizamos en cada edición, con la intención de dar respuesta a las demandas que nos plantean».

La próxima edición

Y aunque parezca aún lejana, desde el Consistorio prieguense, «ya estamos trabajando en la próxima edición», como así ha reconocido Guzmán, adelantando entre las posibles novedades que podrían darse en la muestra el adelanto al jueves de la inauguración, «también como respuesta a lo que nos han planteado los propios expositores, ya que argumentan que tres días les parece poco teniendo en cuenta el trabajo y coste que supone la presencia en la muestra, particularmente entre las empresas de vehículos agrícolas de gran tamaño».

Aún así, el edil ha matizado que este adelanto, «así como cualquier otro cambio significativo, deberá ser consensuado entre todos», haciendo alusión a otra de las demandas que en este caso se han planteado por un importante número de visitantes, como es la ampliación del horario de cierre de la franja de tarde-noche, «ya que es cuando se registran mayores afluencias de público e igualmente se mitiga el efecto de la calor».

Por último y como reflejo del impacto de Agropriego en la economía local, Guzmán ha asegurado que durante este fin de semana, «hoteles, alojamientos y restaurantes han estado llenos».