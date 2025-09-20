El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable. El Ayuntamiento de la localidad, que emitió el viernes un bando alertando de la detección de un caso de leishmaniosis en uno de sus vecinos, está "informando de la necesidad de vacunar a los animales como recomienda el protocolo de la Consejería de Salud” y de introducir una serie de medidas específicas recogidas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Mosquitos para minimizar la presencia de estos vectores en todo el término municipal y reducir así el riesgo de transmisión del virus. Este sábado, fuentes municipales han informado a Diario CÓRDOBA de que el caso se detectó "hace unas semanas" y que se están tomando “las medidas de control antimosquitos autorizadas por la Delegación de Salud y las medidas del plan de desinsectación” que tiene el propio consistorio carloteño. Fuentes municipales han pedido a la población tranquilidad ante este caso por el que ya se están tomando las medidas previstas.

Sobre la situación de la persona que resultó contagiada han trascendido pocos datos. Fuentes municipales informan que aunque tuvo que ser hospitalizado, en estos momentos ya está en su casa y su estado de salud es bueno. Según estos mismos testimonios, en el caso de esta persona saltaron las alarmas “por una pérdida de peso inexplicable” que sufrió en poco tiempo, lo que le llevó a acudir al médico. Una vez detectada la causa de la enfermedad, un caso de leishmaniosis, el paciente fue tratado y “se encuentra recuperado”.

Casos en Córdoba

Córdoba sobresalió a nivel andaluz en casos de leishmaniasis en 2023, ya que acaparó casi el 38% de los casos que se detectaron aquel año en la región, 31 de un total de 83. La cifra de Córdoba es la más alta de los últimos cuatro años, pues en 2020 hubo 4 casos; en 2021, 7, y en 2022, 15.

Según los datos provisionales del año 2024 (el último del que se tienen estadísticas), hubo 25 casos en humanos de leishmaniasis en Córdoba y 72 en Andalucía.