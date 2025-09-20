Adesol
Solidaridad y deporte en Palma del Río para visibilizar el síndrome Ctnnb1
Mediante un documental y actividades deportivas, la asociación recaudará dinero para la enfermedad que sufre Daniela, vecina del municipio
La asociación Adesol de Palma del Río ha presentado su nuevo proyecto: El camino de la libélula. En él, se une deporte y solidaridad para visibilizar el síndrome Ctnnb1, una enfermedad rara que afecta a nivel motor y cognitivo. Una vecina palmeña, Daniela, convive con este síndrome y desde Adesol han considerado que es el momento de ayudarla de nuevo.
La propuesta tendrá dos partes: por un lado, un documental narrando la vida de estos niños afectados por la enfermedad y sus familias. Por otro, un evento deportivo virtual que destinará todo lo recaudado a la Asociación Ctnnb1 que financia la investigación y la terapia genética en las familias afectadas.
Los miembros de Adesol también realizarán un reto deportivo junto a algunos corredores. Un ultra de 100 kilómetros en la Sierra de Sevilla que formará parte de este documental. También se podrá visibilizar el día a día de dos familias, la de Daniela y otra con la que tienen mucho contacto para que tomen conciencia de las dificultades que presenta esta enfermedad rara.
El evento deportivo virtual se realizará del 6 al 7 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que los corredores realizarán el ultra en la sierra sevillana. Se animará a todos a participar en cualquier deporte y a adquirir un dorsal virtual solidario de un mínimo de tres euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Ctnnb1.
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG