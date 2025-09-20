Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adesol

Solidaridad y deporte en Palma del Río para visibilizar el síndrome Ctnnb1

Mediante un documental y actividades deportivas, la asociación recaudará dinero para la enfermedad que sufre Daniela, vecina del municipio

Presentación del proyecto 'El caminio de la libélula'.

Presentación del proyecto 'El caminio de la libélula'. / J. CARO

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La asociación Adesol de Palma del Río ha presentado su nuevo proyecto: El camino de la libélula. En él, se une deporte y solidaridad para visibilizar el síndrome Ctnnb1, una enfermedad rara que afecta a nivel motor y cognitivo. Una vecina palmeña, Daniela, convive con este síndrome y desde Adesol han considerado que es el momento de ayudarla de nuevo.

La propuesta tendrá dos partes: por un lado, un documental narrando la vida de estos niños afectados por la enfermedad y sus familias. Por otro, un evento deportivo virtual que destinará todo lo recaudado a la Asociación Ctnnb1 que financia la investigación y la terapia genética en las familias afectadas.

Los miembros de Adesol también realizarán un reto deportivo junto a algunos corredores. Un ultra de 100 kilómetros en la Sierra de Sevilla que formará parte de este documental. También se podrá visibilizar el día a día de dos familias, la de Daniela y otra con la que tienen mucho contacto para que tomen conciencia de las dificultades que presenta esta enfermedad rara.

El evento deportivo virtual se realizará del 6 al 7 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que los corredores realizarán el ultra en la sierra sevillana. Se animará a todos a participar en cualquier deporte y a adquirir un dorsal virtual solidario de un mínimo de tres euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Ctnnb1.

TEMAS

