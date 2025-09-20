Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los productos cordobeses ganan presencia en la Feria del Queso de Zuheros

Seis de las 14 queserías de la provincia se dan cita en el festival de la Subbética

Francis Flores

Francis Flores

Francis Flores

Zuheros

Corre ya la 22ª edición de la Fiesta del Queso de Zuheros, que ha ido evolucionando año tras año y ha conseguido ser un referente a nivel nacional. Zuheros apenas cuenta con 600 vecinos y ve cómo se inunda de turismo gastronómico, que puede albergar en apenas cuatro días a más de 15.000 personas, para impregnarse de ese aroma y sabor tan especial que deja el queso. Ya en las primeras calles de la localidad cuando te acercas al Paseo de la Constitución se respira un olor intenso a queso y un bullicio enorme de los amantes de este manjar, con el espíritu de probar las diferentes variedades de quesos, hasta más de 60, y como no, poder comprar ese queso que le ha dejado el mejor sabor de boca o la variedad que más le ha gustado.

Hay algunos visitantes que buscan ese queso especial para Navidad y aprovechan esta ocasión para tenerlo como nos cuenta María y su familia que buscan “el sabor más apropiado y que a todos les guste para esas fechas especiales”. Otros amantes del queso no pueden contenerse y como les gusta tanto, reconocen haberse gastado más de 100 euros en cuñas de quesos de diferentes regiones para así poder saborear mejor diferentes tipos de queso, como así reconocía Mari Carmen y su pareja al salir con las manos llenas de bolsas y con diferentes quesos de España.

Una de las visitantes de la Feria del queso de Zuheros observa algunos de los productos.

Una de las visitantes de la Feria del queso de Zuheros observa algunos de los productos. / FRANCIS FLORES

Quesos y algo más

De entre los diferentes stands hay algunos que ya han repetido en numerosas ocasiones y tiene su clientela fiel, como el queso artesano de Torralba, procedente de Mahón (Menorca), con sus quesos de cabra curado y semi, donde no puede faltar la sobrasada para acompañar a sus afamados quesos. Cada vez más los quesos ahumados y aderezados con diferentes especias tienen un amplio mercado que dan un sabor diferente a estos quesos artesanos. Numerosos quesos que se pueden saborear en esta fiesta han sido reconocidos en concursos nacionales e internacionales y son muy buscados por los amantes del queso. Queso con leche de Búfala, cabra, oveja, vaca, mezclados con diferentes maduraciones, quesos frescos, semicurados, curados, añejos y un sinfín de variedades que a los amantes del queso no se le puede pasar esta fiesta para saborearlo.

Visitantes en la Feria del queso de Zuheros.

Visitantes en la Feria del queso de Zuheros. / FRANCIS FLORES

Sabor a Córdoba

Esta edición ha cobrado un papel importante de los quesos con Sabor a Córdoba, estando representada en esta fiesta por 6 queserías de las 14 que actualmente existen en la provincia, con un impulso importante de la Diputación de Córdoba por el marketing de estos productos con sabor a lo nuestro. Junto a la Quesería de los Balanchares, organizadora de la fiesta, este año se pueden degustar de la Quesería Marquez del Valle (Pedroches) con una amplia variedad. “Los Peña” quesería artesanal de Baena o los de la explotación agropecuaria del Cortijo la Calzada (Priego de Córdoba), también han querido estar presentes los quesos de leche de oveja de “Fuente de la Sierra” y las ochos variedades de la artesanal quesería Plazuelo ambos del Valle de los Pedroches.

