Sucesos
La Guardia Civil investiga a cuatro mujeres por un robo con fuerza en Villafranca de Córdoba
Una llamada telefónica alertó de que se estaba produciendo el atraco
La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas en una vivienda de Villafranca de Córdoba. Los agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento mediante una llamada telefónica recibida en la Central Operativa de Servicios (COS-062) que en una vivienda de la localidad cordobesa se estaba produciendo un robo. Inmediatamente, la central pasó el aviso a las patrullas en servicio en la zona, desplazándose rápidamente una de ellas al lugar indicado. Una vez allí, los agentes pudieron observar que autores desconocidos, tras forzar uno de los accesos al inmueble, habían accedido a su interior.
Ante ello y tras comprobar que los presuntos autores no se encontraban ya en el interior de la vivienda, se estableció un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención.
Cerca de la vivienda
Fruto del dispositivo, la Guardia Civil localizó en las inmediaciones de la vivienda a cuatro mujeres, que fueron identificadas. Tras obtener indicios suficientes de su implicación en el robo, se procedió a su investigación como presuntas autoras de un delito de tentativa robo con fuerza en las cosas. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
