Economía
La Feria de Artesanía Hecho a Mano reúne a 21 creadores en Montilla y se consolida como referente provincial
La Asociación Cultural de Artesanos de Montilla Solano Salido distingue como socios de honor a Juan Comino Pérez y a Maribel Ramírez Madrid
La 5ª Feria de Artesanía Montilla Hecho a Mano reúne durante este fin de semana en el Complejo Envidarte a 21 creadores de diferentes oficios, en un encuentro que se clausurará oficialmente a las 18.00 del domingo, tras convertirse en escaparate del talento artesanal de Montilla y de la provincia de Córdoba.
El ambiente ha estado marcado por la combinación de tradición, identidad y cultura. Además, como en ediciones anteriores, la cita se ha celebrado de manera paralela a la Fiesta del Vino y la Tapa, lo que ha contribuido a generar un espacio compartido en el que la artesanía, la gastronomía, el vino y la convivencia han ido de la mano.
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó durante la apertura oficial que este evento ha supuesto una oportunidad para «poner en valor lo mejor que podemos aportar desde nuestro municipio». Recordó, además, que «hablar de artesanía es hablar de historia e identidad», de ahí que agradeciera a la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla Solano Salido su empeño en la «recuperación de un patrimonio material que podría perderse».
Mosaico de oficios
Los 17 expositores presentes permiten a los visitantes recorrer un mosaico de oficios: desde la madera de olivo de Castro del Río hasta la cerámica de La Rambla, pasando por trabajos montillanos que se han distinguido por la pasión y la paciencia que requiere cualquier trabajo hecho a mano. Con todo, el propio alcalde insistió en que «la artesanía no es solo trabajo manual: es también pasión, alma y corazón».
Uno de los momentos más emotivos fue el nombramiento como socios de honor de la Asociación Solano Salido a Juan Comino Pérez y Maribel Ramírez Madrid, con los que se ha querido destacar la aportación de ambos profesionales al sector. Desde el propio colectivo recordaron que «detrás de cada taller hay personas que mantienen vivo un oficio y una manera de entender la vida».
El respaldo institucional no ha sido menor. La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, acudió a la inauguración y destacó el papel de Montilla como Zona de Interés Artesanal (ZIA) desde 2021 y que «no ha dejado de crecer desde su declaración oficial».
Gálvez recordó que ya son 14 los talleres que forman parte de esta ZIA. Además, detalló que la Junta de Andalucía destinó durante el pasado año más de 364.000 euros en ayudas al sector en la provincia, y que la Asociación Solano Salido ha recibido más de 5.700 euros en la última convocatoria para esta Feria de Artesanía.
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG