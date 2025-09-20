Espejo recupera con Specula uno de sus momentos gloriosos

Specula abrió anoche sus puertas en el corazón de Espejo, localidad que hasta mañana domingo recrea unos de sus momentos más espléndidos de sus antepasados. Concretamente, el bisabuelo de Marco Aurelio fue de Espejo y emperadores como Antonino Pío o su mujer, Faustina la Mayor, pertenecían a la familia aristocrática de la Bética, de los Galerias, lo que nos habla, por tanto, de una rica colonia, la de Ucubi, que unida a la de Torreparedones fue durante el periodo romano un enclave de gran importancia.

Los visitantes encuentran en Specula, además del mercadillo romano, una variada gama de actividades que evocan este periodo: talleres de cascos, abalorios y mosaicos, danza de las vestales y uno de los espectáculos más coloristas, como es el desfile de la centuria romana Ucubi o lucha de gladiadores. Todo un pueblo y decenas de visitantes llenaron de ambiente el Paseo de Andalucía y la plaza de la Constitución, donde la danza del vientre, los animadores y sonidos de antaño circulaban por las calles empinadas de esta localidad, coronada por su espléndido castillo medieval iluminado.

Tras el acto inaugural, el alcalde, Florentino Santos, destacó a este periódico «la importancia turística y de recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo en eventos de este calado, en una cita que ya alcanza su duodécima edición, donde la tradición y la historia se funden entre los vecinos de nuestro pueblos». Por su parte, la concejala de Turismo, Inmaculada Silas, añadió que «Specula forma parte de la historia de Espejo, recuperando así momentos que jamás deben quedar en el olvido». Hoy sábado y mañana domingo continuarán las actividades, cargadas de momentos que recrearán un pasado glorioso.