Baena celebra el 250 aniversario del Colegio Espíritu Santo con la entrega de la Medalla de la Ciudad

En un emotivo acto celebrado en el Teatro Liceo, el Ayuntamiento de Baena rindió homenaje al Colegio Espíritu Santo y a la Congregación de las Hijas del Patrocinio de María con la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo reconocimiento institucional del municipio, en conmemoración de sus 250 años de presencia ininterrumpida en la localidad.

La alcaldesa María Jesús Serrano presidió la ceremonia y pronunció un discurso cargado de memoria histórica y compromiso de futuro: “Hoy celebramos siglo y medio de vida de una institución que ha dejado una huella profunda en la formación, en los valores y en el desarrollo humano de generaciones enteras de baenenses. Esta medalla es el agradecimiento de un pueblo entero que sabe que, sin la labor silenciosa y constante de este centro, nuestra sociedad no sería la misma”.

La regidora subrayó la importancia del colegio como agente de transformación social, recordando su papel como espacio de esperanza y educación en momentos difíciles. Serrano concluyó su intervención con un mensaje de compromiso colectivo: “Hoy no solo premiamos el pasado, sino que renovamos la voluntad de seguir construyendo una ciudad más justa, solidaria y formada. La educación lo es todo”.

La directora saliente, Sor Isabel Flores, quien ha estado al frente del colegio durante 18 años, recogió la medalla en nombre de la congregación y expresó su emoción por el reconocimiento: “No recojo esta medalla a título personal, sino en nombre de todas las hermanas que han pasado por aquí y que han dejado su vida en la educación. Me voy, pero siento que ya soy de Baena”.

La nueva directora titular, Sor Antonia García Navarro, quien regresa al centro tras más de 15 años de servicio previo, afirmó que afronta esta nueva etapa con entusiasmo: “He vuelto a casa. La congregación ha visto conveniente que regrese, y estoy feliz de poder aportar lo mejor de mí en esta nueva etapa”.

El acto contó también con la participación del párroco Juan Laguna Navarro, quien destacó la labor espiritual y comunitaria de la congregación, y de Carlos Rodríguez, exrepresentante del AMPA y profesor jubilado, quien recordó la implicación del colegio en la vida cultural y social de la ciudad.

El evento concluyó con una ovación cerrada, dejando patente que el Colegio Espíritu Santo no es solo una institución educativa, sino parte del alma de Baena. La entrega de la Medalla de Oro refuerza el compromiso del municipio con la educación y reconoce el legado de la congregación, que ha marcado la historia de la ciudad durante dos siglos y medio.