Agropriego celebra una jornada de sábado intensa y multitudinaria

Tras la jornada inaugural en la que hasta últimas horas de la tarde y primeras de la noche el parque multiusos Niceto Alcalá-Zamora no comenzó a animarse, la de sábado está siendo intensa y multitudinaria desde primeras horas de la mañana en Agropriego, la Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, que está registrando un gran número de visitantes procedentes de localidades de la comarca y provincias limítrofes.

El aspecto que presentaba la zona de agroalimentaria, en la que se pueden adquirir manjares culinarios de todo el territorio nacional e incluso de Portugal, era un buen ejemplo del ajetreo que se vivió en recinto ferial de Priego, en el que ni el calor de las horas centrales del día están siendo obstáculo para que el continuo trasiego de visitantes sea una constante, registrándose en determinados momentos incluso aglomeraciones en la carpa multisectorial y en la antes citada de agroalimentaria.

Cocina en familia

A unos metros, en el Pabellón del Aceite, la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba celebraba una nueva edición de su Cocina en familia, iniciativa que este año alcanza su novena edición y en la que los más jóvenes, acompañados de sus familiares, elaboraron suculentas recetas con el aceite de oliva virgen extra amparado por el distintivo de calidad prieguense como uno de sus ingredientes principales.

la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba celebraba una nueva edición de su 'Cocina en familia,'. / RAFAEL COBO

Oro líquido producido en la comarca que es también la base de las degustaciones populares que se ofrecen a lo largo del día entre el público que accedía al Pabellón del Aceite, en el que se ha instalado la interesante exposición El arte publicitario en el aceite de oliva español, del museo etnográfico de Ríogordo (Málaga), así como la denominada Oli-Barra en la que se pueden catar los aceites más premiados del mundo amparados por la DOP prieguense.

Por otra parte, en una de las calles del recinto se ha expuesto el lagar de Los Palomares, procedente de la aldea de El Cañuelo. Una pieza que forma parte de la colección Marcos Campos de Etnografía Local, y en la que se elaboraron los últimos vinos de la zona.

Fuera del recinto ferial y como una de las novedades de esta edición está previsto en el Coso de Las Canteras un espectáculo ecuestre, en el que también se prevé la presencia de numeroso público.

Vistantes a la nueva edición de Agropriego. / RAFAEL COBO

Actividades del domingo

En lo que respecta a la jornada del domingo, las actividades se centrarán en el Pabellón del Aceite, donde de 11.00 a 12.00 se celebrará un taller de cocina sobre vinagretas y maridados con aceite, mientras que de 12.00 a 14.00 se reanudarán las degustaciones populares, en este caso de platos salados elaborados o fritos con aceite de la DOP de Priego.

A las 14.00 horas está prevista la clausura de la muestra y una primera valoración de esta edición, por parte de sus organizadores.