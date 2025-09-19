Tres investigados en Adamuz por robar y amenazar de muerte a un vecino para reclamarle una deuda

La Guardia Civil ha investigado en Adamuz a tres personas como presuntos autores de un delito de amenazas y otro de robo con fuerza en las cosas del que fue víctima un vecino al que reclamaban una deuda.

Según informa la Guardia Civil en una nota de prensa, una denuncia presentada en el puesto de Adamuz el pasado día 5 de agosto señalaba que varias personas, tras amenazar al usuario de una vivienda de la localidad, le habían sustraído 200 euros, ropa y otros efectos.

Las primeras gestiones permitieron averiguar que los presuntos autores tras personarse en la vivienda y amenazar de muerte al denunciante, quien logró huir de la misma, sustrajeron el dinero y efectos reseñados anteriormente. Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que los presuntos autores para acceder al domicilio habían forzado la puerta de entrada al mismo.

Le reclamaban una deuda

Fruto de la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar como los presuntos autores eran conocidos del denunciante y que, el motivo de las presuntas amenazas, resultó ser una deuda que los individuos reclamaban al mismo.

El avance de la investigación permitió obtener indicios suficientes de la implicación en los hechos de tres personas, vecinas de la localidad, que ya han sido investigadas como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en las cosas y amenazas.

Investigados y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.