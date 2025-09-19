Renovada la red de abastecimiento de agua en la calle Ben Hafsun de Cabra

A un total de 70.644 euros ha ascendido la inversión que el Ayuntamiento de Cabra ha acometido a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Ben Hafsun de la urbanización El Aradillo. Así lo ha informado el alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, en una visita a la misma para conocer el resultado de los trabajos ya concluidos.

"Estamos en una zona de la ciudad en la que estamos volcando muchos recursos para solucionar los problemas que presentaba la red de aguas y que, por ende, llevaban tiempo afectando a los vecinos en algo tan fundamental como es el consumo domiciliario de este bien tan fundamental", ha indicado el primer edil, tras detallar que se han renovado los servicios de abastecimiento mediante la sustitución general de la instalación de fontanería y ejecución de acometidas domiciliarias.

La actuación se ha desarrollado bajo la línea de calzada que delimita con los bordillos del acerado, separada del resto de suministros y dejando así perdida y soterrada la red antigua, mediante la instalación de conductos de fundición dúctil y las acometidas domiciliarias con sus correspondientes registros, así como bocas de riego e hidrantes en superficie.

La obra, añadía Priego, ha generado un total de120 jornales y en ella el Consistorio ha aportado el 28,5%.