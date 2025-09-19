Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones

La Peña Flamenca Agustín Fernández pregona la feria de Pozoblanco

La Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes se celebrará del 23 al 29 de septiembre

Un momento del pregón, este viernes.

Un momento del pregón, este viernes. / RAFA SÁNCHEZ

Julia López

Pozoblanco

En el año de su cincuenta aniversario, la Peña Flamenca Agustín Fernández ha sido la encargada de pregonar la Feria de Pozoblanco, que comenzará el próximo martes. En concreto, la Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Pozoblanco se celebrará del 23 al 29 de septiembre.

Con la elección de esta peña para el pregón, adoptada por el Ayuntamiento de la localidad y consensuada por los grupos municipales, reconoce la trayectoria de una entidad que en 2025 celebra medio siglo de historia y que, según destaca el Consistorio, "se ha convertido en un referente del flamenco en Andalucía".

