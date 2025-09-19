La Mancomunidad de la Campiña Sur pone en marcha el servicio de vigilancia de caminos

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha anunciado este viernes la puesta en marcha en este mismo mes de septiembre del nuevo servicio de vigilancia de caminos, que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las competencias municipales en relación con la protección y defensa de los caminos públicos. Este servicio responde a una demanda histórica de los ayuntamientos y busca optimizar recursos mediante la cooperación intermunicipal.

Una iniciativa pionera en la provincia que tiene como finalidad garantizar la protección y conservación del patrimonio viario rural de la comarca. Serán 3 profesionales, 3 guardas rurales que se seleccionaron en la propia Mancomunidad, que trabajarán por reforzar el medio rural "de una comarca tan sensible y que históricamente vive de la agricultura y del mundo rural". Esta es una de las medidas que se realizan contra el despoblamiento en el mundo rural y, sobre todo, vela por la gente que vive del campo y de las propiedades que tienen en el campo.

El acto de presentación ha contado con la participación de alcaldes y concejales de los municipios que integran la Mancomunidad, así como representantes de la Guardia Civil, del equipo ROCA, las policías locales, cooperativas agrícolas y técnicos municipales.

Entre las finalidades de este servicio destaca la preservación del patrimonio rural, la promoción de un uso responsable y ordenado de los caminos y la mejora de la seguridad vial y medioambiental.

Cooperación entre municipios

Miguel Ruz, presidente de Mancomunidad, comentaba que es una noticia importante, "es una decisión y un logro a destacar por las doce alcaldías". Además del consenso, de las diferencias económicas, de las diferencias de población, "hemos visto una oportunidad, un trabajo que se viene madurando desde años atrás y que entra en marcha a partir de septiembre". Ruz ha señalado también que "este servicio pone de manifiesto la optimización de recursos a través de la cooperación intermunicipal y la Mancomunidad responde, así, a una demanda histórica de los ayuntamientos que, de manera consensuada, han hecho posible la creación de un programa que va proteger el patrimonio rural y mejorar la seguridad en el medio agrario, tan importante para nuestra comarca".

Por su parte, Javier Bote, capitán de la Guardia Civil de la Compañía de Lucena, ha valorado de forma muy positiva esta iniciativa, indicando que "es un apoyo y una colaboración más en el mundo rural, en los caminos que dan acceso a las fincas y campos de cultivo, que son un gran motor económico en esta comarca, por lo que este nuevo servicio es un refuerzo para tener más seguridad en los caminos agrícolas".

Los 365 días del año

El Servicio de Vigilancia de Caminos Públicos se desarrolla con el objetivo de evaluar su viabilidad técnica, económica y social, aunque con proyección de futuro, asumiendo la Mancomunidad la gestión integral del servicio, de forma que se garantiza su implantación de manera coordinada en toda la comarca. El dispositivo cuenta con guardas rurales habilitados, cuya función serán patrullar los caminos, velar por el cumplimiento de la normativa, registrar incidencias y colaborar de forma directa con la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El servicio funcionará durante todos los días del año, con turnos planificados y rutas preestablecidas que aseguren la cobertura homogénea de los caminos públicos de todos los municipios. Cada patrulla estará equipada con dispositivos móviles y sistemas de geolocalización que permitirán el seguimiento en tiempo real y la recopilación digital de información.

Los guardas rurales, además de vigilar los caminos, podrán detectar y comunicar infracciones administrativas o posibles delitos en el ámbito rural, colaborando de forma activa con la Guardia Civil, la Policía Local y otras administraciones competentes.