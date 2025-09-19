Acto público en Lucena
Maíllo urge un cambio en la Junta de Andalucía para garantizar la sanidad pública
El coordinador federal de IU reclama unidad en la izquierda y confrontar «la ola reaccionaria»
Izquierda Unida empleará sus mayores esfuerzos y recursos en generar una «esperanza» en Andalucía desde la defensa de la sanidad pública. El coordinador federal de esta formación, Antonio Maíllo, asistía este jueves en Lucena a un acto de la iniciativa Convocatoria por la Democracia, impulsada con la finalidad de «interpelar» a la reflexión, enarbolar los valores democráticos y confrontar «la ola reaccionaria».
Con mensajes constantes contra el gobierno «genocida» de Israel por el «exterminio» perpetrado en Gaza, Maíllo, junto al coordinador provincial, Sebastián Pérez, y el portavoz local, Miguel Villa, aseveró que la red sanitaria pública de Andalucía «no aguanta cuatro años más» de gobierno del PP en la Junta. Ante la proximidad de los comicios andaluces, esta materia «debe ser el vector» que movilice a los andaluces, dijo, e IU «se va a vaciar» por «la responsabilidad» contraída desde la izquierda.
En el mismo plano político, habló de reto «histórico» para asegurar la propia sanidad pública o las pensiones y abogó por una vía «unitaria» desde la izquierda. Ante militantes y simpatizantes de la localidad y la comarca, aplaudió «la ola de solidaridad» de la sociedad española con Palestina y vinculó a la presión de IU la decisión el Gobierno central de ejecutar un embargo de armas contra Israel.
