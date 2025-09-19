La Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla reúne a 21 bodegas y tabernas

La 18.ª Fiesta del Vino y la Tapa ha abierto este viernes sus puertas en el complejo Envidarte de Montilla, donde decenas de personas han comenzado a disfrutar de un intenso fin de semana marcado por el vino, la gastronomía y la tradición.

La cita se mantiene activa hasta este domingo con un programa que combina el sabor de los vinos de la zona Montilla-Moriles con la creatividad de la cocina local, además del esperado Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, previsto para la jornada dominical.

En esta decimoctava edición participan 21 empresas, entre las que destacan bodegas tan emblemáticas como Arrabal Rodríguez, Lagar Blanco, Alvear, Bodegas Robles, Pérez Barquero y Gracia Hermanos. También se suman lagares con profundo arraigo como Los Raigones y La Primilla, junto a proyectos con identidad propia como Bodega Rockera Cabriñana. A todo ello se añaden Bodegas Maíllo e Hijos y Productos Maíllo, así como las cooperativas La Aurora y La Unión.

La oferta gastronómica corre a cargo de tabernas y restaurantes como Taberna Imperial, Restaurante El Quijote, Casa Gabi, Taberna Bolero, Monjamón, La Abadía, La Temporá y Taberna Los Barriles. Cada establecimiento aporta su sello propio, desde recetas tradicionales hasta creaciones más innovadoras, pensadas para resaltar los matices de cada vino.